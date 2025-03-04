Копыркин: Армения не может быть членом ЕАЭС и ЕС одновременно

Он отметил, что Россия изначально указала на свою позицию по отношению нахождения Армении в ЕС. «Это не позиция российской стороны, а вопрос объективной реальности, потому что не может государство быть одновременно членом двух таможенных союзов», – подчеркнул Копейкин.