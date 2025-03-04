Копыркин: Армения не может быть членом ЕАЭС и ЕС одновременно
Армения не может быть одновременно членом Евразийского экономического союза (ЕЭАС) и членом Европейского союза. Об этом заявил посол России в Ереване Сергей Копыркин в интервью порталу 24News.
Он отметил, что Россия изначально указала на свою позицию по отношению нахождения Армении в ЕС. «Это не позиция российской стороны, а вопрос объективной реальности, потому что не может государство быть одновременно членом двух таможенных союзов», – подчеркнул Копейкин.
По словам руководителя дипмисисии, «существуют факты – сотрудничество Армении с Евразийским экономическим союзом и РФ играет важную роль в экономическом развитии страны, что подтверждается статистическими данными».
«Что будет в Европейском союзе – это вопрос будущего. Пока что касается торгового оборота между Арменией и ЕС, то он имеет отрицательную динамику», – отметил он и подчеркнул, что это решение является суверенным правом республики.
12 февраля национальное собрание (парламент) Армении приняло в первом чтении законопроект о процессе вступления страны в ЕС. За законопроект проголосовали 63 депутата, против – семеро парламентариев.
9 января министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отметил, что в последние годы республика и ЕС «имели довольно интенсивные и динамичные отношения». Премьер-министр республики Никол Пашинян отмечал, что Армения может стать членом Евросоюза только по результатам референдума.
Референдум о принятии новой конституции Армении пройдет в 2026 г. после парламентских выборов, заявлял глава правящей парламентской фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян.