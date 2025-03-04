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Копыркин: Армения не может быть членом ЕАЭС и ЕС одновременно

Ведомости

Армения не может быть одновременно членом Евразийского экономического союза (ЕЭАС) и членом Европейского союза. Об этом заявил посол России в Ереване Сергей Копыркин в интервью порталу 24News.

Он отметил, что Россия изначально указала на свою позицию по отношению нахождения Армении в ЕС. «Это не позиция российской стороны, а вопрос объективной реальности, потому что не может государство быть одновременно членом двух таможенных союзов», – подчеркнул Копейкин.

По словам руководителя дипмисисии, «существуют факты – сотрудничество Армении с Евразийским экономическим союзом и РФ играет важную роль в экономическом развитии страны, что подтверждается статистическими данными».

«Что будет в Европейском союзе – это вопрос будущего. Пока что касается торгового оборота между Арменией и ЕС, то он имеет отрицательную динамику», – отметил он и подчеркнул, что это решение является суверенным правом республики.

12 февраля национальное собрание (парламент) Армении приняло в первом чтении законопроект о процессе вступления страны в ЕС. За законопроект проголосовали 63 депутата, против – семеро парламентариев.

9 января министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отметил, что в последние годы республика и ЕС «имели довольно интенсивные и динамичные отношения». Премьер-министр республики Никол Пашинян отмечал, что Армения может стать членом Евросоюза только по результатам референдума.

Референдум о принятии новой конституции Армении пройдет в 2026 г. после парламентских выборов, заявлял глава правящей парламентской фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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