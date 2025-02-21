Референдум о принятии новой конституции Армении пройдет в 2026 году
В интервью азербайджанским телеканалам 7 января президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Армении изменения преамбулы армянской конституции, где упоминается Нагорный Карабах.
Позднее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости изменения конституции республики.
«Принятие новой конституции имеет существенное значение, поскольку все референдумы, проведенные для принятия действующей конституции, имеют нелегитимность в общественном восприятии», – сказал Пашинян в телеобращении.
12 февраля национальное собрание (парламент) Армении приняло в первом чтении законопроект о процессе вступления страны в ЕС. За законопроект проголосовали 63 депутата, против – семеро парламентариев.