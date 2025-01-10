Армения выдвинула свои условия мира с Азербайджаном

Комментируя заочную дискуссию лидеров Армении и Азербайджана, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва одинаково дорожит отношениями с обеими странами и «намерена делать все, что от нас зависит, чтобы и дальше эти отношения развивать». «И мы хотим, чтобы на Кавказе был мир, стабильность, предсказуемость, атмосфера взаимного доверия и безопасность», – добавил Песков. Еще 19 декабря в интервью агентству «Арменпресс» Пашинян положительно отнесся к идее роспуска Минской группы ОБСЕ, если конфликта с Баку не будет. «Но мы также хотим убедиться, что Азербайджан подходит к этому вопросу с той же логикой и что его устремления по развитию дискурса по так называемому «Западному Азербайджану» [территория Армении] не заключаются в реализации агрессивной политики в отношении территории Армении», – отметил премьер.