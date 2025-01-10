Армения выдвинула свои условия мира с Азербайджаном

Армения выдвинула свои условия мира с АзербайджаномТак Никол Пашинян ответил на жесткое интервью Ильхама Алиева
Армения предложила упразднить давно не работающую Минскую группу ОБСЕ, которая с 1992 г. безуспешно пыталась урегулировать армяно-азербайджанский конфликт, и сформировать механизм взаимного контроля над вооружениями для заключения мирного договора с Азербайджаном. Одновременно правительство республики одобрило декларативный законопроект о намерении республики вступить в Евросоюз. Эти предложения армянский премьер Никол Пашинян объявил 9 января, спустя два дня после того, как президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам потребовал упразднения этой посреднической платформы как одно из предварительных условий для подписания мирного договора с соседней республикой.
Пашинян на своей странице в соцсетях также предложил взаимно отказаться от эскалационной риторики, продолжить демаркацию армяно-азербайджанской границы, начатую в апреле 2024 г. на северо-востоке страны. По его словам, заключение мирного договора, который готов на 90%, открытие всех коммуникаций, внедрение совместного механизма расследования нарушений режима прекращения огня, а также решение проблемы удерживаемых лиц – необходимые условия для установления долгосрочной стабильности и мира в регионе. Армянский премьер также предложил азербайджанскому руководству сформировать механизм взаимного контроля над вооружениями, комплексно обсудить вопросы, связанные с беженцами, и отказаться от взаимных исков, поданных Баку и Ереваном в международные судебные инстанции.
В интервью азербайджанским телеканалам 7 января Алиев назвал Армению «фашистским государством» и призвал к упразднению Минской группы ОБСЕ, которую Ереван, по его мнению, долгие годы использовал в качестве «ширмы» для своих намерений в регионе. Кроме того, президент потребовал открытия так называемого Зангезурского коридора, который должен связать западные районы Азербайджана со своим анклавом в Нахичевани через территорию Армении, а также прекратить гонку вооружений. «Почему мы должны ездить в Нахчыван, являющийся неотъемлемой частью Азербайджана, разными другими путями? У нас должна быть прямая связь, и эта связь не ставит под сомнение суверенитет Армении», – добавил Алиев. Он также потребовал аннулирования контрактов на поставку вооружений в Армению (несколько таких контрактов в последние годы заключили Франция и Индия) и вывоза уже поставленного оружия, а также изменения преамбулы армянской конституции, где упоминается Карабах.
Чем была минская группа
Минская группа ОБСЕ была образована в январе 1992 г. для поиска мирных путей разрешения конфликта в Карабахе. В 1995 г. возник институт сопредседателей группы, в число которых помимо России вошли представители Франции и США. После окончания Второй карабахской войны в ноябре 2020 г. Баку отказался от посреднических услуг группы, а в результате азербайджанского наступления и ликвидации Нагорно-Карабахской республики в сентябре 2023 г. президент Алиев призвал официально упразднить ее.
Комментируя заочную дискуссию лидеров Армении и Азербайджана, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва одинаково дорожит отношениями с обеими странами и «намерена делать все, что от нас зависит, чтобы и дальше эти отношения развивать». «И мы хотим, чтобы на Кавказе был мир, стабильность, предсказуемость, атмосфера взаимного доверия и безопасность», – добавил Песков. Еще 19 декабря в интервью агентству «Арменпресс» Пашинян положительно отнесся к идее роспуска Минской группы ОБСЕ, если конфликта с Баку не будет. «Но мы также хотим убедиться, что Азербайджан подходит к этому вопросу с той же логикой и что его устремления по развитию дискурса по так называемому «Западному Азербайджану» [территория Армении] не заключаются в реализации агрессивной политики в отношении территории Армении», – отметил премьер.
Основной причиной недовольства Азербайджана Минской группой является негласная симпатия сопредседателей в лице США и Франции к Армении, говорит научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. По мнению эксперта, мирные инициативы Пашиняна по большей части – попытка «перебить» уже устоявшийся тренд на мирное урегулирование и каким-то образом размыть жесткие требования и рамки, выдвинутые азербайджанской стороной. «Когда армянские власти предлагают организовать механизмы взаимного контроля над вооружениями, следует помнить о наличии в Армении миссии наблюдателей Евросоюза, работу которой Баку требует прекратить. Эта миссия не легитимизирована и, с точки зрения азербайджанцев, представляет интересы Еревана», – добавил эксперт.
Минская группа ОБСЕ фактически прекратила свою работу с 2022 г., после того как представители США и Франции прервали диалог с Россией в рамках посреднической платформы, замечает научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаэлян. Группа может распуститься только после совместного запроса Баку и Еревана на упразднение этой структуры и одобрения на это всех сопредседателей, отметил эксперт. Как считает Микаэлян, Азербайджан не готов к мирному урегулированию конфликта, несмотря на согласие Пашиняна со всеми азербайджанскими требованиями. Баку, по его мнению, в одностороннем порядке пытается получить уступки с армянской стороны, чтобы усилить давление на Ереван, азербайджанская сторона не хочет брать на себя обязательств по мирному урегулированию.