Алексей Оверчук: «Происходит смена технологического уклада»

«Происходит смена технологического уклада»Вице-премьер об изменениях в глобальной экономике
Корни фрагментации глобальной экономики уходят в события 70-летней давности, а череда кризисов последних лет подсветила уязвимость привычных для стран экономических связей. О природе изменений, которые происходят в международной торговле, борьбе стран за доступ к редкоземельным полезным ископаемым, выстраивании новых торговых связей России рассуждает вице-премьер Алексей Оверчук в интервью «Ведомостям». «Уже запущены процессы, выводящие глобальную систему из равновесия и заставляющие формировать новые кооперационные цепочки», – подчеркнул вице-премьер, добавив, что это подталкивает мир к поиску нового баланса.
Осознание, что глобальная экономика не всегда работает так, как хотелось бы, заставило страны развивать собственное производство и сокращать транспортное плечо, в том числе в целях обеспечения национальной безопасности. Кроме того, это побудило их формировать более прочные связи со своими ближайшими соседями и притягиваться к крупнейшим экономикам своих регионов. Подобные процессы происходят в том числе на Евразийском континенте – расширяются связи ЕАЭС с другими странами и объединениями, развивается партнерство БРИКС и ШОС. В конечном итоге «преимущество будет у тех, кто владеет технологиями и имеет доступ к ресурсам, но это, в свою очередь, поставит перед ними очень серьезные социальные вопросы, включая и необходимость более широкого распределения частной собственности и создаваемых ею доходов», рассказал Оверчук.
– Действительно, фрагментация мировой экономики, или деглобализация, происходит. У этого есть экономическая подоплека.
Глобализация возникла в конце 40-х – начале 50-х гг. прошлого века как ответ на экономические и социальные успехи социалистической экономики. В США это рассматривалось как угроза образу жизни, основывающемуся на частной собственности.
В этом глобальном противостоянии СССР и его союзники исключались из глобальных цепочек поставок, против них вводились финансовые ограничения, применялись меры экспортного контроля, создавались препятствия для получения экспортных доходов, а также формировались условия для отвлечения ресурсов на непроизводительные расходы, например гонку вооружений и периферийные военные конфликты. Политика сдерживания ставила СССР в положение, где его доходные возможности сужались, а расходные обязательства возрастали. Расчет был на то, что в какой-то момент формируемый на основе жесткой системы планирования бюджет страны перевалит точку безубыточности и государство не сможет выполнять свои обязательства перед советским народом.
В то же самое время, в обмен на участие в политике сдерживания, США создали максимально благоприятные условия для развития поддерживающих их стран. Им был обеспечен доступ к дешевым финансам, технологиям, образованию, давались гарантии безопасности. Таким образом, в этих странах высвобождались средства, которые могли направляться на развитие, а рыночные условия и свобода движения капиталов позволяли выстраивать наиболее эффективные международные цепочки поставок. Инвестиции размещались там, где они давали наибольшую отдачу, что позволяло лучше насыщать рынок товарами. Была сформирована система международной торговли, стремившаяся к обеспечению свободного доступа товаров к зарубежным рынкам, включая самый емкий потребительский рынок на планете.
США на протяжении десятилетий несли бремя поддержания этой системы, но и благодаря мощи своего внутреннего рынка позволяли себе сквозь пальцы смотреть на тарифные ограничения и барьеры для американского экспорта на рынках дружественных им стран. Многие из этих государств воспользовались преимуществами глобализации, что продемонстрировало преимущества рыночной экономики. Особо не акцентировалось, что этот успех финансировался самой крупной экономикой мира. Исход противостояния двух экономических систем известен, и, очевидно, смысл дальше нести эти расходы уменьшился. Сегодня страны, в течение 70 лет пользовавшиеся преимуществами глобализации, ставятся в условия, когда им самим необходимо оплачивать собственные счета, меняются затраты и их структура, а это подталкивает мир к поиску нового баланса.
– Эти процессы долгие и сейчас они просто становятся заметными. За последние 30 лет произошла целая серия экономических кризисов и региональных конфликтов, отвлекших ресурсы и повлиявших на рост государственного долга. США допускали торговый дисбаланс и барьеры в отношении своего экспорта. Подорвано доверие к основывающейся на долларе международной финансовой системе. Заморозка зарубежных российских активов и разговоры об их конфискации поставили под сомнение защищенность прав собственности. Появились новые технологии. Накопились внутренние проблемы. Очевидно, [президент США Дональд] Трамп задавался вопросом: зачем продолжать нести это глобальное бремя, когда решение накопившихся внутренних проблем требует соответствующих расходов? Это все имеет комплексное влияние.
Кроме того, пандемия высветила слабости глобальной экономики. Китай ушел в изоляцию, вызвав перебои поставок на глобальные рынки. Уязвимость международных товарных потоков и зависимость от иностранных поставщиков, например, тех же чипов начали восприниматься как угроза безопасности. Пришло осознание, что глобальная экономика не всегда работает так, как хотелось бы, необходимо сокращать транспортное плечо, перемещать производства ближе к потребителям, а еще лучше, особенно если это касается вопросов безопасности, не передавать технологии и развивать собственное производство.
– Современный мир связан сложными экономическими нитями, и если они начнут разрываться, то их воссоздание в других регионах потребует очень крупных инвестиций, обоснованность которых часто будет вызывать сомнения. Вместе с тем уже запущены процессы, выводящие глобальную систему из равновесия и заставляющие формировать новые кооперационные цепочки и искать новые балансы. В этой среде страны будут притягиваться к крупнейшим экономикам своих регионов. Очевидно, здесь будут играть роль такие факторы, как наличие внутреннего потребительского спроса, способного обеспечить необходимый уровень устойчивого самостоятельного развития, наличие науки и производственной базы, поддерживающей технологический суверенитет, собственные ресурсы, необходимые для обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, а также развития новой экономики. Критическое значение будет иметь доступность воды. Свою роль будет играть наличие цивилизационной общности и общего языка для общения. Под это описание подпадает не так много регионов планеты, которые, несмотря на фрагментацию, продолжат поддерживать связи друг с другом.
«Ближайшие годы пройдут в совместном поиске новых точек равновесия»
– Будут договариваться и искать баланс интересов. Сперва объявили об увеличении тарифов и дали понять партнерам, как все вдруг может поменяться и стать плохо, а потом откатились, и начались переговоры. Тарифы – это палка о двух концах. Их рост влечет повышение цен на импортные потребительские товары, что влияет на инфляцию, приводит к падению реальных доходов и т. д. Вряд ли кто-то хочет полностью пройти этот путь, но какие-то позиции американского экспорта могут улучшиться. Главная же цель этих усилий состоит в создании условий для перемещения производств в Северную Америку. Здесь формируется самодостаточный макрорегион с огромным потребительским рынком и глобальными экспортными возможностями. Такие сдвиги быстро не происходят, поэтому ближайшие годы пройдут в совместном поиске новых точек равновесия, которые будут очень динамичными. Договоренности будут достигаться и быстро пересматриваться.
– Китай прикладывает много усилий для повышения уровня жизни людей и роста внутреннего потребления. Его прогресс в этом вопросе очевиден. С другой стороны, это, конечно же, экспортоориентированная экономика, извлекшая максимальные преимущества из глобализации и ставшая одной из самых технологически развитых на планете. Система международной торговли сделала экономики США и Китая взаимозависимыми, как никакие другие. Состояние связей между ними определяет благополучие всего мира, и обе страны понимают последствия их резкого разрыва. При этом известно, что рост Китая теперь воспринимается в США как угроза их лидерству. Отсюда применение мер экспортного контроля и вывод активов американских компаний. Кроме того, воссоздание сформированных в Китае и вокруг него международных цепочек поставок потребует привлечь неподъемный объем инвестиций. На это потребуется время. Так что по каким-то позициям будут договариваться.
Наряду с этим Китай активно диверсифицирует свои экспортные рынки. Как страна, обладающая стратегическим видением, Китай уже более 10 лет работает над реализацией своей инициативы «Пояс и путь», формируя благоприятные условия для продвижения на внешние рынки своих товаров, услуг, технологий и знаний. Это глобальный проект. География не позволяет говорить о нем как о макрорегионе – скорее как о глобальной сетевой структуре с центром экономического тяготения в Китае.
– До полного разрыва не дойдет. Сейчас мир очень сложный. Сотни и тысячи отдельных компонентов и деталей производятся в десятках стран и десятки раз пересекают государственные границы, прежде чем складываются в конечный продукт, который потребляется на каком-то совершенно другом конце света. Происходящие перемены приводят к изменениям структуры себестоимости производства и доставки товаров и услуг конечным потребителям, что для инвесторов не проходит незамеченным и они на это реагируют. Кроме того, система глобальной экономики показала свои уязвимости. Что-то продолжит создаваться как продукт, возникающий в результате скоординированных глобальных усилий, а что-то будет локализоваться в пределах отдельных макрорегионов и стран. Многое из этого основывается на экономическом расчете, а что-то диктует текущая глобальная ситуация.
Особое внимание следует обратить на новые виды ресурсов для новой экономики. Ведь страны, обладающие технологиями, не всегда имеют достаточную ресурсную базу. Поэтому международные цепочки поставок, связывающие различные регионы мира, скорее, получат новое наполнение. Страны, владеющие технологиями, будут стремиться развивать у себя и производства, а поэтому необходимость трансграничной передачи знаний снизится. Конечным потребителям будут доступны пользовательские устройства, подсоединенные к вычислительным мощностям, расположенным в странах, владеющих технологическими решениями и правами интеллектуальной собственности. Туда же будут направляться и основные потоки глобальных доходов. Избежать такой технологической зависимости удастся тем, кто сможет самостоятельно развить у себя соответствующие компетенции и защитить свой рынок. Потенциально на планете три-четыре макрорегиона, которые это уже делают или смогут сделать.
– Экономически целесообразно оптимизировать затраты, т. е. распределять производство таким образом, чтобы для каждого конкретного товара на потребительском рынке достигались наилучшие конкурентные условия. Так это работало в условиях глобализации. С другой стороны, есть факторы технологического суверенитета, продовольственной и энергетической безопасности. Какие-то страны могут себе позволить большую зависимость от внешних обстоятельств, какие-то меньшую. От этого же будет зависеть и уровень их доходов.
– Это на стыке интересов, амбиций и возможностей.
– С одной из двух крупнейших экономик мира (Китай. – «Ведомости») наш товарооборот превышает $244 млрд. С Белоруссией у нас $51 млрд, с Арменией превышал $12 млрд. Поэтому, как принято говорить, когда практически ничего нет, у российско-американской взаимной торговли есть хороший потенциал. С учетом эффекта низкой базы товарооборот с США будет быстро расти, если такие решения будут приняты.
США сейчас привлекают в свою страну инвесторов и стремятся создавать у себя новые производства. Даже с учетом емкости североамериканского рынка США будут заинтересованы в наращивании своего экспорта. С этой точки зрения ЕАЭС – это порядка 190 млн потребителей с неплохой покупательной способностью, живущих в периметре общего таможенного контура. Другими словами, для США это перспективный рынок. Что касается обратного товарного потока из ЕАЭС, то мы видим заинтересованность в доступе к критическим минералам и редкоземам, которыми богата Средняя Азия, расположенная между Китаем, Афганистаном, Ираном, Каспийским морем и Россией. Инвестирование в создание современных высокотехнологичных производств в Северной Америке требует обеспечения гарантированных поставок сырья, что делает критически необходимым существование безопасных цепочек поставок. Наиболее экономически эффективный и безопасный маршрут из Средней Азии в Северную Америку лежит на север от Казахстана к Балтике и Баренцеву морю. Есть и другие сферы, представляющие взаимный интерес, так что потенциал, несомненно, есть.
«Особое значение для ЕАЭС имеет развитие торговых связей со странами Глобального Юга»
– На большом Евразийском континенте сегодня формируются различные интеграционные объединения. Есть ЕС, ЕАЭС, СНГ, АСЕАН. Китай развивает свой проект «Пояс и путь». ШОС в последнее время возрастающее внимание уделяет вопросам улучшения транспортной связанности на континенте, созданию общих инвестиционных механизмов для развития. Это уже механизмы сопряжения участвующих экономик.
Если говорить о ЕАЭС, то ведется работа над развитием международных транспортных коридоров, которые будут играть центральную роль в общем транспортном каркасе Большой Евразии, осуществляется сопряжение с китайской инициативой «Пояс и путь», поддерживаются проекты промышленной кооперации, выстраивающие цепочки создания добавленной стоимости, снижаются торговые барьеры, расширяется зона свободной торговли. Это то, что уже реально делается.
Особое значение для ЕАЭС имеет развитие торговых связей со странами Глобального Юга и формирование лучших условий для продвижения на этот рынок экспорта из наших стран, а также насыщения нашего общего рынка их продукцией. Эти усилия способствуют развитию взаимной торговли и с Индией, и с Ираном, и с Пакистаном, и с Афганистаном, и дальше – с Юго-Восточной Азией, с Африкой. Это все быстро развивающиеся рынки с хорошей демографией, и там перспектива.
– С этой страной Россию связывает разноплановая история, у многих нормализация отношений с движением «Талибан» вызывает вопросы. Что здесь следует понимать. Впервые за долгие годы в Афганистане сложилась ситуация, когда центральное правительство контролирует всю территорию страны и стремится обеспечить мирные условия. Представители Афганистана говорят, что они заинтересованы жить в мире с соседями и развивать собственную экономику. Уже заметны результаты этих усилий. Начал осуществляться автомобильный транзит из России, из Центральной Азии через Афганистан в Пакистан.
Афганцы предложили перечень проектов: от строительства жилых домов до электростанций, от прокладки дорог до производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Такие действия будет предпринимать любое правительство, заинтересованное в улучшении жизни в своей стране. В наших интересах, чтобы Афганистан был мирным государством, а люди заняты в мирной жизни. Мы хотим этому содействовать. Тем более что руководство этой страны демонстрирует позитивный настрой по отношению к России.
– На континенте есть много инициатив в транспортно-логистической сфере. Страны стремятся развивать международные транспортные коридоры. В итоге сформируется единый транспортный каркас Большой Евразии. Совокупность этих усилий, даже конкурирующих друг с другом, будет укреплять транспортную связанность в макрорегионе и способствовать развитию его экономик. В Большой Евразии все от этого выиграют. Только для этого нужен мир.
– Целью таких соглашений является упрощение условий торговли, снижение затрат для бизнеса путем улучшения доступности зарубежных рынков, что приводит к увеличению взаимной торговли, взаимодополняемости и росту экономик участвующих стран. Государства – члены ЕАЭС рассматривают Индию как крупнейший и географически близкий к нашему союзу рынок Евразии, с которым возможно заключение соглашения о свободной торговле. Вместе с нашими партнерами по ЕАЭС и СНГ работаем над улучшением транспортной связанности с Индией и созданием лучших условий для взаимного перемещения товаров между нашими рынками. Афганистан, Иран и Пакистан тоже заинтересованы в развитии такой инфраструктуры. С Ираном соглашение о зоне свободной торговли вступило в силу в мае этого года. С Пакистаном велась подготовка к запуску первого грузового железнодорожного состава между нашими странами. Наше видение Большой Евразии, помимо прочего, включает в себя формирование континентального транспортного каркаса, который, где это возможно, будет подкрепляться соглашениями о свободной торговле. Понятно, что то, что сейчас начало происходить между Ираном и Израилем, отдаляет эту перспективу и тормозит экономическое развитие стран региона.
По вопросу соглашения с Индией ведутся консультации. Мы видим, что Индия тоже работает в этом направлении, заключая соглашения с другими странами, например с ОАЭ или совсем недавно, в мае, с Британией, развивает торгово-экономические связи с США. Совокупность таких усилий многих стран формирует новую сеть взаимовыгодных связей и отношений между государствами и международными интеграционными объединениями.
– Позиции сторон будут изложены в подписанном документе.
«Опыт ЕАЭС показывает, что всегда находятся договоренности»
– ЕАЭС уже достиг очень высокого уровня экономической интеграции. Пять равноправных государств-членов имеют доступ к большому общему рынку, ввели в действие механизм поддержки промышленной кооперации и вместе расширяют зону свободной торговли, обеспечивая лучшие конкурентные условия для своего экспорта. В целом в ЕАЭС решены проблемы продовольственной и энергетической безопасности, укрепляется транспортная связанность. В прошлом году темпы роста ВВП государств – членов ЕАЭС превышали среднемировые. Все это не остается незамеченным, и возрастающее число стран проявляет интерес к более тесному сотрудничеству с нашим интеграционным объединением.
Что касается присоединения новых государств к ЕАЭС, то это всегда их суверенное решение, принимаемое на основе анализа плюсов и минусов, которые получат соответствующие экономики. Страны комплексно оценивают влияние интеграции на отдельные отрасли своей экономики, привлечение инвестиций, рынок труда, их внешнеэкономические и внешнеполитические связи с другими странами. Со своей стороны, мы тоже считаем эти модели, оцениваем, как открытие наших рынков для потенциальных государств-членов повлияет на наши экономики, а также как преобразуется структура их экономик. Понимаем, что для экономик наших ближайших соседей вступление в ЕАЭС создаст новые возможности для роста и развития.
– Государства-наблюдатели при ЕАЭС – это Узбекистан, Иран, Куба. Такой статус дает стране возможность получить доступ к материалам, к документам, иметь возможность участвовать на экспертном уровне в рабочих совещаниях, могут там излагать свои позиции, а также принимать участие в регулярных заседаниях на уровне глав правительств и глав государств. ЕАЭС – это самое крупное экономическое интеграционное объединение в нашем регионе, и, понимая его логику, они могут принимать более осознанные решения для взаимодействия и развития своих экономик.
ЕАЭС – ведущий торговый партнер, например, для Узбекистана. Вместе с тем Узбекистан входит в СНГ, где также существует зона свободной торговли товарами и услугами. Наряду с этим у Узбекистана есть определенные преимущества при таможенном оформлении грузов, идущих на наши рынки. Российский бизнес активно инвестирует в экономику этой страны. У наших стран есть гибкий набор инструментов экономической интеграции и есть выбор поступать так, как они считают нужным. Если какая-либо страна когда-то сочтет для себя перспективным присоединиться к ЕАЭС, то она сделает соответствующее обращение, а государства – члены ЕАЭС его рассмотрят.
– Система распределения таможенных пошлин устроена таким образом, что присоединение нового государства-члена потребует пересмотра существующих долей, причитающихся каждому государству. Это часть процесса присоединения, в ходе которого все страны будут договариваться о новой формуле распределения, что непосредственно влияет на размеры таможенных доходов каждого участника интеграционного объединения. Однако даже если представить, что у страны будут возникать потери, то она все равно в итоге выиграет от доступа к большему рынку, участию в кооперационных цепочках, ресурсам и связанного с этим всем экономического роста. Это все считается, и опыт ЕАЭС показывает, что всегда находятся договоренности. Так что барьера тут нет – будут переговоры, а это нормально.
«Очевидно, что ЕАЭС и ЕС несовместимы»
– В 2014 г., до присоединения к ЕАЭС, ВВП на душу населения в Армении составлял примерно $3850. Благодаря безбарьерному доступу к рынку ЕАЭС в 2024 г. этот показатель превысил $8500. Взаимная торговля c ЕАЭС в 2024 г. достигла $12,7 млрд. Для сравнения: объем взаимной торговли Армении и ЕС в 2024 г. составил $2,3 млрд. Обеспечение республики продовольствием и энергией на выгодных условиях также способствует устойчивому и динамичному развитию Армении как нашего союзника. Экономический успех Армении – это демонстрация преимуществ модели взаимодействия в рамках ЕАЭС. С одной стороны, это то, что формирует реальность в Армении, а с другой стороны, в Армении есть люди, которые считают, что развитие отношений с ЕС открывает для их страны больше перспектив, чем взаимодействие с ЕАЭС. В итоге это будет выбор народа Армении, и мы всегда будем к нему с уважением относиться.
Сейчас в Армении идет дискуссия и принимаются практические меры для сближения с ЕС. Это уже имеет негативный экономический эффект. Еще в сентябре прошлого года обращал внимание коллег на то, что из-за сближения с ЕС российские предприниматели начинают осторожнее относиться к ведению бизнеса с Арменией. По нашим оценкам, наш взаимный товарооборот в прошлом году уже недосчитался около $2 млрд. В текущем году уже потеряли $3 млрд, и общее падение по итогам года, очевидно, составит $6 млрд. Для страны с объемом ВВП примерно $26 млрд это очень заметные цифры. И это пока только реакция российского бизнеса на армянскую дискуссию о сближении с ЕС.
Очевидно, что ЕАЭС и ЕС несовместимы. Одновременно находиться в двух союзах не получится. К тому же и Брюссель, при том что в Армении многие не хотят разрыва, в нынешних условиях не позволит Еревану иметь нормальные отношения с Россией. Поэтому, когда народ Армении пойдет делать свой выбор, ему нужно будет представлять себе, как это отразится на жизнях обычных людей и что произойдет потом.
Например, в 2022 г. Брюссель закрыл небо Европы для российских авиаперевозчиков. Европейская перспектива означает, что и Еревану придется прекратить авиационное сообщение с Россией, так как решения уже будут приниматься в другом месте. Конечно, люди адаптируются, начнут летать через Тбилиси, но это означает, что семьи не смогут так же легко общаться со своими близкими в России или внуков из России нельзя будет просто посадить на прямой рейс в Ереван и прислать на лето к родственникам. Конечно, поток туристов из России – а это основной источник туристических доходов – сойдет на нет, что отразится на гостиничном и ресторанном бизнесе, повлияет это и на розницу.
Европа закрылась для российских автоперевозчиков и ответные меры были введены в отношении европейских автоперевозчиков. Сегодня на границах Союзного государства России и Белоруссии с ЕС происходит перецепка груза, и дальше его тянет машина с российскими или белорусскими номерами. Европейская перспектива означает, что и армянские фуры будут приходить на Верхний Ларс, делать перецепку и возвращаться обратно в Армению. Таких житейских примеров в будущем может быть много.
В текущем году динамика торговли Армении с ЕС показывает рост, при этом армянский экспорт в ЕС сокращается. К сожалению, в Армении уже принято решение об упрощении порядка оформления документов об оценке соответствия пищевой продукции, ввозимой на территорию Армении из государств, не являющихся членами ЕАЭС. Из-за этого, казалось бы, незаметного решения, помимо того что внутри Армении иностранные товары начнут создавать конкуренцию и вытеснять армянских производителей, России потребуется оценить угрозы для своего рынка. У авторов этого документа расчет на то, что ЕАЭС не сможет открыть свой рынок для товаров, которые не соответствуют его требованиям, а значит, России потребуется усиливать контроль в Верхнем Ларсе, который почувствуют многие добросовестные армянские производители, продающие свои товары в Россию, и это вызовет их недовольство действиями России и ЕАЭС. Нас ставят в такие условия, а конечной целью этих усилий, как того хочет ЕС, является полный разрыв между Россией и Арменией. Хотят ли этого армяне – это вопрос, на который им предстоит ответить. В сегодняшней реальности, с учетом состояния отношений между Россией и ЕС, жизнь выглядит именно так, и люди должны об этом знать.
Закон, декларирующий начало процесса присоединения к ЕС, уже принят, а у нас принято серьезно относиться к праву. Сложная ситуация: еще раз, это будет выбор народа Армении, и мы к нему отнесемся с уважением. Мы хотим развития разносторонних связей с Арменией. Армянские работодатели и регионы тоже за развитие связей с Россией, они говорят о назревшей необходимости увеличить количество пунктов пропуска.
– Когда-нибудь, может быть. Основная проблема Евросоюза – это отсутствие собственных ресурсов, и европейцы это давно и хорошо понимают. Каждый раз, когда мир стоял на пороге новой промышленной революции, возникал вопрос о доступе к ресурсам. Если вспомнить Версальский договор, то там значительное внимание уделялось углю, а если вспомнить послевоенные договоренности в ХХ в., то речь шла о газе и нефти. В условиях перехода к новому экономическому укладу Европа стремится получить доступ к ресурсам, которых у нее нет, но которые необходимы для сохранения позиций в новом мире.
ЕС – это крупнейший развитый рынок с высокой покупательной способностью населения. В сложившихся условиях ЕС перестает быть чисто экономическим союзом, при этом он теряет свою производственную базу, по ряду важных позиций зависит от иностранных технологий, а наиболее эффективные транспортные маршруты проходят через Союзное государство. Более трезвая оценка ситуации помогла бы Брюсселю мирно вписаться в глобальные тренды, стать частью Большой Евразии и в значительной степени сохранить свой уровень жизни.
«БРИКС не противопоставляет себя действующим международным институтам»
– БРИКС – это уникальная площадка: там нет больших, маленьких, старших и младших. Он появился сравнительно недавно и, можно сказать, пока нащупывает возможные варианты взаимодействия, сверяет позиции сторон и, в силу своей глобальности и уважительного отношения к мнению всех партнеров, аккуратен в формировании институциональных механизмов взаимодействия. Дискуссии происходят на равных, без менторства, нравоучений и навязывания чьих-то позиций. Все имеют возможность донести свою точку зрения, и если остальные ее разделяют, то она находит отражение в итоговых документах, как правило отражающих позиции по вопросам глобальной повестки, а также определяющих совместное видение развития.
БРИКС не противопоставляет себя действующим международным институтам и не стремится прийти им на смену, скорее всего, вырабатывает совместную позицию для работы внутри их. При этом, не противопоставляя себя действующим международным структурам, БРИКС не исключает создания альтернативных структур. Например, создан Новый банк развития. Идет обмен опытом, знаниями, подходами, на межведомственном уровне определенные позиции вырабатываются. Происходит углубленное взаимодействие по линиям министерств финансов, центральных банков, налоговых органов, транспортников и другим направлениям. Это само по себе очень ценно и, в случае совместной заинтересованности, может начать обрастать конкретикой.
Еще важные моменты, на которые, наверное, мало обращают внимание: в БРИКС нет стран, чьи отношения были отягощены колониальным прошлым, как и нет деления на развитые и развивающиеся страны. Все это делает его привлекательным для многих стран мира.
– Преимущество БРИКС и в том, что это действительно не региональное объединение. Широкая географическая распределенность обеспечивает присутствие на этой площадке различных точек зрения, отражающих региональные особенности и видение. Там участвуют страны, которые в своих регионах играют ведущую роль. Многие из них в своих регионах являются центрами экономического притяжения, и в этом смысле БРИКС может стать координирующей опорой для взаимодействия будущих макрорегионов. И это придает БРИКС дополнительный вес, уже не говоря о том, что экономически БРИКС сегодня больше, чем G7.
– Взаимодействие в формате ЕАЭС – АСЕАН развивается. На площадках АСЕАН и ЕЭК проводятся дни ЕАЭС и АСЕАН. В прошлом году в рамках Делового инвестиционного саммита АСЕАН была проведена сессия «Экономическая интеграция и связанность макрорегионов АСЕАН и Северной Евразии», где обсуждалось сопряжение их экономических потенциалов. За последние 10 лет взаимный товарооборот России со странами АСЕАН вырос более чем на 80%. Сотрудничество будет развиваться, но, конечно, перемещение производств, изменение тарифной политики, необходимость создания условий для развития в государствах – членах ЕАЭС требуют внимательной оценки последствий заключения соглашений о свободной торговле, что наши пять стран всегда делают.
А есть еще АТЭС, куда входят США, КНР, Япония, Мексика, Канада, Австралия и другие страны бассейна Тихого океана, где тоже ранее продвигалась идея создания зоны свободной торговли. В мире идут пробы взаимодействия в различных форматах, в которых, в принципе, все разделяют общие точки зрения относительно набора глобальных вызовов.
«Происходит смена технологического уклада, а это всегда требует новых ресурсов»
– Падение стоимости хранения памяти и беспрерывно генерируемые интернетом вещей потоки данных, наряду с возможностью работать с неструктурированными данными, подтолкнули корпоративный мир к созданию цифровых сервисов, основывающихся на алгоритмах и методах предиктивной аналитики, позволяющих предсказывать поведение как различных систем, так и отдельных пользователей. В свою очередь, это все открыло дорогу развитию больших языковых моделей и искусственного интеллекта, которому требуется много энергии. Чуть раньше обострилась глобальная обеспокоенность ростом средней температуры на планете и необходимостью перехода на чистые источники энергии. Синергия этих изменений подводит к рубежу, за которым, как писали известные классики, начинают действовать иные производственные силы и производственные отношения. Все это пришло в активное движение примерно 15–17 лет назад. Так что если следить за этими процессами, то происходящее становится понятным.
Происходит смена технологического уклада, а это всегда требует новых ресурсов. Когда мы зависели – по-прежнему, правда, зависим – от двигателя внутреннего сгорания, нефть была основным ресурсом. Сегодня мир меняется – и приоритетными ресурсами становятся критические минералы и редкоземы. Но ни один серьезный инвестор не начнет вкладываться, до тех пор пока не просчитает все риски и не будет полностью уверен в контроле за бесперебойностью поставок сырья.
Алексей Оверчук
В современном мире все стремятся дышать свежим воздухом, иметь доступ к чистой воде и не допускать повышения температуры на планете. Достижение этих благородных целей требует реструктуризации экономики, закрытия старых и организации новых производств, что формирует новый спрос и структуру потребления сырьевых ресурсов. Например, переход на электромобили влечет за собой рост спроса на литий, медь, никель и другие так называемые критические материалы. Раньше в таких количествах эти ресурсы не были необходимы, а сегодня ситуация изменилась. Поэтому проводится оценка мировых запасов, в каких странах они находятся, в какой степени они смогут удовлетворить ожидаемый спрос.
Есть исследования, говорящие о том, что сохранение привычного для кого-то уровня потребления, например два автомобиля в каждой семье, может поставить вопрос о дефиците критических материалов на планете. Понятно, что настала экономика совместного потребления и становится удобнее через приложение заказать такси или взять машину в аренду, чем покупать ее в собственность, но тем не менее вопрос о ресурсном дефиците присутствует. Поэтому те, кто обладает соответствующими технологиями и пониманием вектора развития, стремятся получить контроль над критическими материалами и редкоземами. То, что произошло на Украине с подписанием известного соглашения, – это одна из иллюстраций процесса. Это действительно очень критично для развития общества, обеспечения лидерских позиций в мировой экономике и сохранения привычного уровня потребления. Кто этого пока до конца не понимает – заключает контракты с иностранными компаниями на разработку своих запасов.
– На недавнем Астанинском форуме генеральный директор ФАО заявил, что Казахстан теоретически может прокормить 1 млрд человек. Это очень серьезная цифра, если принимать во внимание, что площадь посевов под зерновыми в Казахстане около 15 млн га, а в мире примерно 700 млн га. Это только речь об одном Казахстане. В России и площадей больше, и обеспеченность водой лучше, и урожайность выше. Кроме того, если говорить о производстве и экспорте удобрений на глобальные рынки, то здесь сильны позиции России и Белоруссии. Наш макрорегион очень хорошо позиционирован с точки зрения обеспечения собственной продовольственной безопасности и обладает уникальным экспортным потенциалом. Если нам не будут чинить препятствия в получении доходов от продажи зерна и продовольствия, то проблемы голода в мире будут менее острыми.
И конечно же, необходимо помогать нуждающимся странам развивать производство продовольствия, преодолевать бедность и увеличивать доходы. Этот потенциал тоже пока не исчерпан.
– Снижение предложения рабочей силы на рынке труда приводит к росту ее стоимости и инфляции. Импорт дешевой рабочей силы позволяет решать текущие задачи, но в более долгосрочной перспективе снижает стимулы к повышению производительности труда, переходу на новые технологии и приводит к экономическому отставанию. С учетом тех преимуществ, которые есть у Северной Евразии, она уже привлекает мигрантов из Южной Азии и Африки.
Где-то демографической проблемой считается убыль населения, а где-то, наоборот, его прирост. Где-то испытывают нехватку рабочей силы, а где-то – ее переизбыток и давление на социальную инфраструктуру. В целом Северная Евразия, скорее, выглядит сбалансированно. Узбекистан, Таджикистан или Казахстан фиксируют бурный прирост: например, в Узбекистане в 2024 г. при населении почти 38 млн человек родились 962 000 детей. Так что проблемы везде разные.
Северная Евразия представляет собой единое цивилизационное пространство с общим языком общения и мировоззрением. Это единство является величайшим преимуществом всех народов, населяющих наш регион, и поэтому очень важно его сохранять и поддерживать. Именно эти усилия, а также технологическое развитие и повышение производительности труда позволят сберечь нашу уникальность и обеспечить то, что необходимо для дальнейшего становления и развития нашего макрорегиона в новом мире.
– В мире эти процессы происходят постоянно. 70 лет назад основные производственные мощности располагались в США и Европе. Потом они переместились в Японию, потом в Южную Корею и Китай. Сейчас идет рост стран АСЕАН, начинает развиваться и Африка. Каждый раз, когда какая-то из стран достигала определенного уровня развития и доходов, у инвесторов возникал вопрос о целесообразности перемещения активов в экономики, требующие более низких затрат. Толчком к принятию таких решений, как правило, служит изменение стоимости труда и, например, тарифные меры. Также важны доступ к воде и энергии, среда для ведения бизнеса. Китай сейчас подошел к точке развития, где сам начал перемещать свои производства, причем не только в страны АСЕАН, но и в североамериканскую зону свободной торговли, активно работает с Африкой.
Этот процесс в том или ином виде повторялся в разных странах в разное время. Оценивая особенности нынешнего этапа, следует обратить внимание на сокращение доли живого труда в структуре себестоимости, которое происходит благодаря широкому внедрению новых технологий, в том числе искусственного интеллекта. Именно это делает возможным возвращение производств в высокоразвитые страны с традиционно высокой стоимостью рабочей силы. Преимущество будет у тех, кто овладеет технологиями и доступом к ресурсам, но это же увеличит разрыв между доходами, что поставит перед этими странами очень серьезные социальные вопросы, включая и необходимость более широкого распределения частной собственности и создаваемых ею доходов.
– По паритету покупательной способности Россия входит в четверку ведущих экономик мира, что делает ее центром экономического тяготения Северной Евразии. У России и ее союзников по ЕАЭС и СНГ есть все необходимое для уверенного развития в мире будущего. Мы вместе имеем грамотное и относительно большое население, располагаем технологиями и всеми необходимыми ресурсами, включая воду, не испытываем острых проблем с продовольственной и энергетической безопасностью и расширяем зону свободной торговли. У стран СНГ есть все необходимое для успеха, который станет возможным, если мы будем взаимодополнять друг друга, развивать интеграцию и совместно выстраивать связи с другими макрорегионами формирующегося мира.