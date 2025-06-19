В текущем году динамика торговли Армении с ЕС показывает рост, при этом армянский экспорт в ЕС сокращается. К сожалению, в Армении уже принято решение об упрощении порядка оформления документов об оценке соответствия пищевой продукции, ввозимой на территорию Армении из государств, не являющихся членами ЕАЭС. Из-за этого, казалось бы, незаметного решения, помимо того что внутри Армении иностранные товары начнут создавать конкуренцию и вытеснять армянских производителей, России потребуется оценить угрозы для своего рынка. У авторов этого документа расчет на то, что ЕАЭС не сможет открыть свой рынок для товаров, которые не соответствуют его требованиям, а значит, России потребуется усиливать контроль в Верхнем Ларсе, который почувствуют многие добросовестные армянские производители, продающие свои товары в Россию, и это вызовет их недовольство действиями России и ЕАЭС. Нас ставят в такие условия, а конечной целью этих усилий, как того хочет ЕС, является полный разрыв между Россией и Арменией. Хотят ли этого армяне – это вопрос, на который им предстоит ответить. В сегодняшней реальности, с учетом состояния отношений между Россией и ЕС, жизнь выглядит именно так, и люди должны об этом знать.