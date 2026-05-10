МИД Армении пообещал сделать выбор между ЕАЭС и ЕС

9 Мая Путин на встрече с журналистами в Кремле Путин заявил, что Армения должна как можно раньше определиться, выбирает ли она путь сближения с Евросоюзом или остается в ЕАЭС. Если Ереван выберет первый вариант, то в таком случае возможен путь «мягкого и интеллигентного развода». Путин предложил обсудить этот вопрос на саммите ЕАЭС, который пройдет 28–29 мая в Астане.