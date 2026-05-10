Главная / Политика /

МИД Армении пообещал сделать выбор между ЕАЭС и ЕС

Глава ведомства Мирзоян также указал на «европейские устремления» армянского народа
Ведомости

Армения сделает свой выбор между Евразийским экономическим союзом и ЕС, когда настанет момент, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Так он ответил на вопрос корреспондента News.am о том, как он оценивает заявление президента России Владимира Путина о том, что Армения должна принять решение – оставаться в ЕАЭС или «потребовать развода» и уйти в Евросоюз.

Мирзоян также отметил, что в стране идет предвыборная кампании, уследить за всеми заявлениями и деталями очень сложно.

«В данный момент мы являемся членами ЕАЭС и продолжаем свою деятельность там. Также не секрет, что народ Армении имеет, так сказать, европейские устремления. Когда настанет момент принимать решение, мы его примем», – добавил Мирзоян.

МИД РФ: власти Армении нарушили обещание не предпринимать шагов против России

Политика / Международные отношения

На замечание журналиста о том, что получается, что заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве о том, что Армения по-прежнему является членом ЕАЭС, остается в силе, Арарат Мирзоян ответил: «Сегодня 10 мая, мы являемся членами ЕАЭС, никто нам не говорил: "завтра выходите". Это остается в силе».

9 Мая Путин на встрече с журналистами в Кремле Путин заявил, что Армения должна как можно раньше определиться, выбирает ли она путь сближения с Евросоюзом или остается в ЕАЭС. Если Ереван выберет первый вариант, то в таком случае возможен путь «мягкого и интеллигентного развода». Путин предложил обсудить этот вопрос на саммите ЕАЭС, который пройдет 28–29 мая в Астане.

