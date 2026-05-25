Медведев: Пашинян ведет Армению по пути Украины

23 мая Пашинян заявил, что покинет свой пост, если его отставку поддержат не менее 300 000 человек. При этом он отметил, что останется на посту, если его поддержат 700 000 человек. Парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня. В них участвуют 19 политических сил – 17 партий и два блока, в том числе правящая партия «Гражданский договор» во главе с Пашиняном.