Медведев: Пашинян ведет Армению по пути Украины
Премьер-министр Армении Никол Пашинян толкает республику на путь Украины, заявил «РИА Новости» зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Особенно опасно, что временщик Никол активно толкает свою родину на скорбный путь бандеровской Украины», – сказал он.
По словам Медведева, Пашинян не оценил, что Москва оказывает Армении братскую помощь, и выбрал пойти по пути разрыва отношений с РФ. Политик обратил внимание на то, что Пашинян отказался участвовать в саммитах ЕАЭС, а сейчас собирает в Ереване «мерзких врагов России».
Медведев также назвал армянского премьера проходимцем, вознесенным в определенный период на вершину власти. Зампред Совбеза подчеркнул, что не считает Пашиняна «гарантом мира» для Армении.
23 мая Пашинян заявил, что покинет свой пост, если его отставку поддержат не менее 300 000 человек. При этом он отметил, что останется на посту, если его поддержат 700 000 человек. Парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня. В них участвуют 19 политических сил – 17 партий и два блока, в том числе правящая партия «Гражданский договор» во главе с Пашиняном.