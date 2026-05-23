Пашинян назвал условие для своего ухода в отставку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что покинет свой пост, если его отставку поддержат не менее 300 000 человек. Его слова передает «РИА Новости».
«Все решает народ. В ту минуту, когда народ решит, что я должен уйти, в ту же минуту я уйду тихо-мирно, без обсуждений», – заявил премьер.
При этом он отметил, что останется на посту, если его поддержат 700 000 человек.
«Это 50 плюс один процент избирателей. Если люди скажут: "Никол, уходи", кто такой Никол, чтобы не уйти? Никол – слуга. Разве бывает такое, чтобы слуга сказал: «Нет, не уйду?» – добавил Пашинян.
Парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня. В них участвуют 19 политических сил – 17 партий и два блока, в том числе правящая партия «Гражданский договор» во главе с Пашиняном.
4 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Армения при Пашиняне изменила внешнеполитический курс и больше не воспринимается как «сателлит России».