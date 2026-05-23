Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
UGLD0,659-0,03%CNY Бирж.10,53+0,91%IMOEX2 625,69-1,45%RTSI1 161,58-2,03%RGBI119,3-0,03%RGBITR784,06+0,07%
Главная / Политика /

Лавров заявил о попытках Запада втянуть Армению в антироссийский лагерь

Ведомости

Запад пытается втянуть Армению в антироссийский лагерь, чтобы нанести ущерб России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

По словам главы министерства, все это делается с одной целью. «Сделать России как можно более больно, если хотите, более сложным сделать задачу сохранения и укрепления России как по-настоящему великой державы и цивилизации», – подчеркнул Лавров.

Он заявил, что подобное происходило с Грузией, Молдавией и Украиной.

МИД РФ: Армения не сможет «танцевать на двух свадьбах»

Политика / Международные отношения

20 мая секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что руководство Армении в последнее время предприняло ряд шагов, которые не соответствуют духу союзнических отношений с Россией.

В Армении 4 мая прошел восьмой саммит Европейского политического сообщества. В Ереван прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с председателем Евросовета Антониу Коштой, премьеры Польши Дональд Туск, Великобритании Кир Стармер, Финляндии Петтери Орпо и президент Украины Владимир Зеленский. При этом переговоры с Зеленским премьер-министр Армении Никол Пашинян провел на английском языке.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Армении таким образом нарушили обещание не предпринимать шагов против России.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь