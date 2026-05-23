Лавров заявил о попытках Запада втянуть Армению в антироссийский лагерь
Запад пытается втянуть Армению в антироссийский лагерь, чтобы нанести ущерб России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
По словам главы министерства, все это делается с одной целью. «Сделать России как можно более больно, если хотите, более сложным сделать задачу сохранения и укрепления России как по-настоящему великой державы и цивилизации», – подчеркнул Лавров.
Он заявил, что подобное происходило с Грузией, Молдавией и Украиной.
20 мая секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что руководство Армении в последнее время предприняло ряд шагов, которые не соответствуют духу союзнических отношений с Россией.
В Армении 4 мая прошел восьмой саммит Европейского политического сообщества. В Ереван прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с председателем Евросовета Антониу Коштой, премьеры Польши Дональд Туск, Великобритании Кир Стармер, Финляндии Петтери Орпо и президент Украины Владимир Зеленский. При этом переговоры с Зеленским премьер-министр Армении Никол Пашинян провел на английском языке.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Армении таким образом нарушили обещание не предпринимать шагов против России.