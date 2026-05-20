МИД РФ: Армения не сможет «танцевать на двух свадьбах»
Армения не может одновременно находиться в ЕАЭС и Европейском союзе (ЕС), «танцевать на двух свадьбах не получится». Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин по итогам заседания специальной группы Совбеза РФ по взаимодействию со странами ближнего зарубежья.
«Одновременно находиться в двух союзах невозможно по определению. Как говорится, одновременно танцевать на двух свадьбах у Армении не получится», – сказал Галузин (цитата по «РИА Новости»). По его словам, Россия выступает за ясность в отношениях с Ереваном и хочет понимать, «куда идет Армения».
Галузин также заявил, что Москва не приемлет позицию армянских властей, которые намерены сохранять членство в ЕАЭС до получения членства в ЕС.
Кроме того, замглавы российского МИДа обвинил Запад в попытках использовать Армению против России и заявил, что тема вступления республики в Евросоюз является «популистским лозунгом», аналогичным тем, которые ранее использовались в отношении Украины и Молдавии.
Галузин также сообщил, что в армянском информационном пространстве разворачивается «разнузданная антироссийская кампания», в рамках которой Москву обвиняют во вмешательстве во внутренние и предвыборные процессы страны.
При этом он подчеркнул, что Россия, в отличие от Евросоюза, не вмешивается во внутренние дела Армении. По его словам, представители ЕС пытаются влиять на итоги будущих парламентских выборов в республике. Москва надеется, что армянское общество «сохранит холодную голову» и не позволит втянуть страну в конфронтацию с Россией, добавил дипломат.
20 мая секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что руководство Армении в последнее время предприняло ряд шагов, которые не соответствуют духу союзнических отношений с Россией.