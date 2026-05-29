Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CHMK3 725-1,84%CNY Бирж.10,476+0,15%IMOEX2 565,77-0,7%RTSI1 138,05-0,21%RGBI118,86-0,13%RGBITR782,16-0,09%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Что Путин сказал на заседании Высшего евразийского экономического совета

Главы государств проводят встречу в Астане
Елена Мухаметшина
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Владимир Путин 29 мая выступил на заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Астане. Кроме президента России в нем приняли участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, вице-премьер Мгер Григорян, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

С российской стороны в заседании в узком формате принимали участие также вице-премьер Алексей Оверчук и помощник президента Юрий Ушаков. В расширенном составе к заседанию присоединились представители государств-наблюдателей ЕАЭС – президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса и министр промышленности Ирана Мохаммад Атабак.

Путин напомнил, что 29 мая 2014 г. в Астане был подписан договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). По словам Путина, ЕАЭС в целом функционирует успешно и продолжает развиваться – выстроены общие рынки товаров, услуг, капиталов, рабочей силы, расширяется сотрудничество в торговле и финансах. Президент России считает, что шаг за шагом формируется полноценное единое экономическое пространство и евразийская интеграция приносит реальную выгоду каждому из государств-участников объединения.

Читайте также:Как прошел государственный визит Владимира Путина в Казахстан

Он отметил устойчивую позитивную динамику макроэкономических показателей стран союза – суммарный объем промпроизводства за 2025 г. увеличился на 1,6%, сельхозпроизводства на 4,6%, строительства на 4,2%. По словам Путина, расширяются поставки высокотехнологичной продукции, одновременно снижается доля поставок сырьевых товаров, ликвидируются торговые барьеры, идет унификация правил нетарифного регулирования. Почти все расчеты между странами проходят в национальных валютах, отметил он.

Среди других достижений ЕАЭС Путин назвал:

  • гармонизацию таможенных законодательств стран ЕАЭС,

  • продвижение импортозамещения,

  • внедрение инноваций.

Отдельно он остановился на механизме льготного софинансирования перспективных индустриальных проектов, кредиты на которые выделяются под проценты ниже рыночных. Он сказал, что это привело к двум совместным промышленным проектам, заявки на финансирование еще трех одобрены, а также 14 проектов находятся в проработке у Евразийской комиссии.

«Решения, которые мы сегодня примем, позволят масштабировать такой позитивный опыт и на другие ключевые сферы, в том числе сельское хозяйство», – заявил президент.

Пресс-служба президента России
1  / 4

Пресс-служба президента России

Интерес к работе с ЕАЭС выражают многие иностранные государства и ЕАЭС готов к «взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству с конструктивно настроенными странами и объединениями», сказал президент. В 2025 г. были заключены торговые соглашения с Монголией и ОАЭ, активизировались переговоры о либерализации торговли с Индией. Также Россия поддерживает проекты решений по запуску работы над договоренностями о свободной торговле с новыми партнерами, отметил Путин.

На заседании в узком составе Ушаков анонсировал обсуждение желания Армении вступить в ЕС. Россия считает, что страна не может одновременно быть членом ЕАЭС и ЕС. Однако обсуждение этого вопроса прошло в закрытом режиме. На расширенном заседании эта тема отдельно не обсуждалась.

Ушаков анонсировал также, что главам государств представят доклады:

  • о выполнении стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 г.,

  • о реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг,

  • об итогах работы в области регулирования деятельности субъектов естественных монополий,

  • об итогах двадцатилетней деятельности Евразийского банка развития.

В 2026 г. в Евразийском экономическом союзе председательствует Казахстан, который в качестве основных направлений работы назвал внедрение искусственного интеллекта в отраслях экономики, использование логистического потенциала ЕАЭС, цифровизацию промышленности и АПК, устранение барьеров во взаимной торговле и развитие сотрудничества с третьими странами.

Как Владимира Путина встретили в Астане
27 мая Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан. В воздухе его самолет сопровождали истребители и вертолеты ВВС страны, а в аэропорту Астаны российского лидера встретил президент Касым-Жомарт Токаев.
1  / 7

27 мая Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан. В воздухе его самолет сопровождали истребители и вертолеты ВВС страны, а в аэропорту Астаны российского лидера встретил президент Касым-Жомарт Токаев. / Сергей Бобылев / ТАСС

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь