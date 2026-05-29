Что Путин сказал на заседании Высшего евразийского экономического совета

Что Путин сказал на заседании Высшего евразийского экономического советаГлавы государств проводят встречу в Астане
Владимир Путин 29 мая выступил на заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Астане. Кроме президента России в нем приняли участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, вице-премьер Мгер Григорян, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.
С российской стороны в заседании в узком формате принимали участие также вице-премьер Алексей Оверчук и помощник президента Юрий Ушаков. В расширенном составе к заседанию присоединились представители государств-наблюдателей ЕАЭС – президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса и министр промышленности Ирана Мохаммад Атабак.
Путин напомнил, что 29 мая 2014 г. в Астане был подписан договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). По словам Путина, ЕАЭС в целом функционирует успешно и продолжает развиваться – выстроены общие рынки товаров, услуг, капиталов, рабочей силы, расширяется сотрудничество в торговле и финансах. Президент России считает, что шаг за шагом формируется полноценное единое экономическое пространство и евразийская интеграция приносит реальную выгоду каждому из государств-участников объединения.
Он отметил устойчивую позитивную динамику макроэкономических показателей стран союза – суммарный объем промпроизводства за 2025 г. увеличился на 1,6%, сельхозпроизводства на 4,6%, строительства на 4,2%. По словам Путина, расширяются поставки высокотехнологичной продукции, одновременно снижается доля поставок сырьевых товаров, ликвидируются торговые барьеры, идет унификация правил нетарифного регулирования. Почти все расчеты между странами проходят в национальных валютах, отметил он.
Среди других достижений ЕАЭС Путин назвал:
гармонизацию таможенных законодательств стран ЕАЭС,
продвижение импортозамещения,
внедрение инноваций.
Отдельно он остановился на механизме льготного софинансирования перспективных индустриальных проектов, кредиты на которые выделяются под проценты ниже рыночных. Он сказал, что это привело к двум совместным промышленным проектам, заявки на финансирование еще трех одобрены, а также 14 проектов находятся в проработке у Евразийской комиссии.
«Решения, которые мы сегодня примем, позволят масштабировать такой позитивный опыт и на другие ключевые сферы, в том числе сельское хозяйство», – заявил президент.
Интерес к работе с ЕАЭС выражают многие иностранные государства и ЕАЭС готов к «взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству с конструктивно настроенными странами и объединениями», сказал президент. В 2025 г. были заключены торговые соглашения с Монголией и ОАЭ, активизировались переговоры о либерализации торговли с Индией. Также Россия поддерживает проекты решений по запуску работы над договоренностями о свободной торговле с новыми партнерами, отметил Путин.
На заседании в узком составе Ушаков анонсировал обсуждение желания Армении вступить в ЕС. Россия считает, что страна не может одновременно быть членом ЕАЭС и ЕС. Однако обсуждение этого вопроса прошло в закрытом режиме. На расширенном заседании эта тема отдельно не обсуждалась.
Ушаков анонсировал также, что главам государств представят доклады:
о выполнении стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 г.,
о реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг,
об итогах работы в области регулирования деятельности субъектов естественных монополий,
об итогах двадцатилетней деятельности Евразийского банка развития.
В 2026 г. в Евразийском экономическом союзе председательствует Казахстан, который в качестве основных направлений работы назвал внедрение искусственного интеллекта в отраслях экономики, использование логистического потенциала ЕАЭС, цифровизацию промышленности и АПК, устранение барьеров во взаимной торговле и развитие сотрудничества с третьими странами.