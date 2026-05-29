Как прошел государственный визит Владимира Путина в Казахстан

В заявлениях для СМИ Путин и Токаев вновь рассказали о сотрудничестве между двумя странами. Токаев не скупился на комплименты Путину. Он говорил, что этот визит «войдет в летопись нашего стратегического партнерства», выражал признательность Путину «за его исторический по своему значению вклад в развитие казахстанско-российских отношений». Путин был скромнее. Он говорил о взаимодействии России и Казахстана в разных сферах. В частности, про энергетику – через Россию проходит основной объем казахстанского экспорта нефти, а российская нефть по территории Казахстана идет в Китай и страны Азии, напомнил Путин. Что касается сотрудничества в сфере мирного атома, то речь идет не просто о создании АЭС в Казахстане, но целой отрасли в стране, добавил он. Особо подчеркнул президент России, что в новой конституции Казахстана, принятой 15 марта, по инициативе Токаева подтвержден статус русского языка как официального.