Как прошел государственный визит Владимира Путина в Казахстан

Как прошел государственный визит Владимира Путина в КазахстанИтогом стало подписание соглашений об условиях строительства АЭС «Балхаш»
Итогом российско-казахстанских переговоров, которые прошли 28 мая в Астане, стало подписание соглашения между правительствами двух стран об условиях сотрудничества по строительству АЭС «Балхаш» в Казахстане и соглашения о предоставлении Казахстану государственного экспортного кредита для ее строительства. Среди других подписанных документов соглашение о расширении сотрудничества в нефтяной сфере. Главы же государств подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана.
Ход переговоров
Владимир Путин приехал в Казахстан уже со вторым государственным визитом в течение его текущего президентского срока, хотя обычно по протоколу в одну страну совершается один государственный визит за шесть лет. До этого Путин был с госвизитом в Казахстане 27–28 ноября 2024 г. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял журналистам, что это свидетельствует об «очень высоком уровне отношений».
Российско-казахстанские переговоры 28 мая во Дворце независимости в Астане начались после церемонии официальной встречи двух лидеров и членов делегаций. Кортеж российского президента во дворец сопровождали мотоциклисты, каждые сто метров на пути следования стояли военные, а чуть реже – бронеавтомобили. Позже у Конгресс-центра в Астане, где проходил Евразийский экономический форум, появились и Tesla Cybertruck местных служб.
Переговоры во Дворце независимости проходили в узком и расширенном составе. Президент Касым-Жомарт Токаев поприветствовал Путина в Астане, отметив: «Мы являемся друзьями, братьями. У нас очень много общего, в том числе и богатое историческое прошлое, культурные традиции, менталитет». Путин заявил, что стратегическое партнерство между странами основано на традициях «дружбы, взаимного уважения на протяжении столетий сосуществования наших народов, в том числе в рамках единого государства». Поздравил Путин народ Казахстана с Курбан-байрамом.
В ходе расширенных переговоров Токаев заявил, что между Казахстаном и Россией «не существует каких-либо так называемых спорных вопросов»: «Присутствует позитивная динамика, мы неустанно развиваем сотрудничество, наполняя его новыми идеями, проектами». По его словам, сейчас сформирован пул из 177 совместных проектов с общим объемом инвестиций в $53 млрд. Количество совместных проектов, правда, у двух лидеров разошлось – Путин сказал про 70 совместных инвестпроектов. Особо Путин поблагодарил Токаева за инициативу по созданию международной организации по русскому языку.
Соглашение об АЭС подписано
Перед подписанием документов и заявлением для прессы лидеры и члены делегации посмотрели три видеоролика – о совместных промышленных проектах, о трансграничных перевозках с помощью беспилотных грузовиков и об амурских тиграх (четыре тигра Россия передала Казахстану, который пытается возродить у себя популяцию животных), а также презентацию о закладке капсулы на месте строительства центра «Сириус» в Астане.
По итогам стороны подписали 15 документов. Лидеры приняли заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов двух стран. Это общность истории, общие усилия по развитию евразийской интеграции, общая граница как пространство добрососедства, экономическое партнерство, языковое и культурное многообразие, сотрудничество в сфере спорта и образования, совместный взгляд в будущее.
Среди межправительственных соглашений ключевые – об условиях сотрудничества по строительству АЭС «Балхаш» из двух энергоблоков в Казахстане и предоставлении для этого государственного российского экспортного кредита, о расширении сотрудничества в нефтяной сфере, о валютном свопе и др. Ранее сообщалось, что стоимость строительства АЭС оценивается в $16,4 млрд, 85% средств будет предоставлено в виде кредита, остальное финансирование возьмет на себя правительство Казахстана, говорил глава Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что строительство АЭС начнется в 2027 г. Госкорпорация ставит задачу, чтобы к середине 2030-х гг. проект был завершен, сказал он.
В заявлениях для СМИ Путин и Токаев вновь рассказали о сотрудничестве между двумя странами. Токаев не скупился на комплименты Путину. Он говорил, что этот визит «войдет в летопись нашего стратегического партнерства», выражал признательность Путину «за его исторический по своему значению вклад в развитие казахстанско-российских отношений». Путин был скромнее. Он говорил о взаимодействии России и Казахстана в разных сферах. В частности, про энергетику – через Россию проходит основной объем казахстанского экспорта нефти, а российская нефть по территории Казахстана идет в Китай и страны Азии, напомнил Путин. Что касается сотрудничества в сфере мирного атома, то речь идет не просто о создании АЭС в Казахстане, но целой отрасли в стране, добавил он. Особо подчеркнул президент России, что в новой конституции Казахстана, принятой 15 марта, по инициативе Токаева подтвержден статус русского языка как официального.
После завершения визита в Астане начались мероприятия по линии Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в частности Евразийский экономический форум. Основные мероприятия ЕАЭС намечены на 29 мая.
По итогам визита обе стороны получили то, что хотели, считает заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин: «Визит продемонстрировал углубленное стратегическое партнерство между Москвой и Астаной и очевидное желание скоординировать действия в условиях международной турбулентности». В ходе визита были достигнуты соглашения по строительству АЭС, хотя воплощение проекта не идет так форсированно, как хотелось бы российской стороне, и сопровождается торгом, отмечает Грозин.
Визит Путина в очередной раз доказывает, что обе стороны придают большое значение развитию двусторонних отношений, говорит заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин: «Визит прошел на максимально высоком уровне и был наполнен и символической, и практической связью». При этом у любых государств, взаимодействующих на таком уровне, может возникать ряд вопросов просто из-за большого количества точек соприкосновения, считает он. К таким разночтениям относится исторический фактор, говорит Притчин.
В частности, Токаев, по сути, недавно объявил Казахстан наследником Золотой Орды, в России же на это историческое государство совершенно другой взгляд. «В совместное заявление двух сторон это разночтение не попало, вместо этого упор был сделан на совместный подвиг двух народов в Великой Отечественной войне и освоении космоса», – говорит он. Астана также заявляла о желании прекратить импортировать электричество из России к 2027 г., напоминает Притчин, но по итогам первых месяцев 2026 г. импорт возрос на целых 30%, что увеличивает объем торговли и взаимозависимость. На глобальном уровне, резюмирует эксперт, картина складывается комплексная и сбалансированная.