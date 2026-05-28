Главные заявления Путина и Токаева после подписания договора о дружбе

Расширяется и диверсифицируется структура внешней торговли, в том числе за счет товаров с высокой добавленной стоимостью. Практически все расчеты между двумя государствами проводятся в национальных валютах. По словам Путина, Россия входит в число ведущих инвесторов в экономику Казахстана: совокупный объем российских капиталовложений приближается к $30 млрд. В республике действуют более 23 000 деловых структур с российским участием, реализуется 70 крупных совместных проектов в разных отраслях казахстанской экономики. Также планомерно углубляется двустороннее сотрудничество в энергетике: через Россию проходит главный объем казахстанского экспорта нефти на мировые рынки, а российская нефть поступает в Китай и страны Азии по территории Казахстана.