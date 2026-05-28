Главные заявления Путина и Токаева после подписания договора о дружбе

Главные заявления Путина и Токаева после подписания договора о дружбеСтороны обратили внимание на успешное сотрудничество в различных областях, включая энергетику
- Товарооборот между странами стремится к $30 млрд
- Подписаны соглашения о строительстве и финансирования АЭС в Казахстане
- Запуск беспилотной транспортной ветки с республикой
- Воссоздание популяции амурских тигров
- Открытие филиала «Сириуса» в Астане
- Россия и Казахстан – стратегические партнеры
- Укрепление позиций стран в космосе
Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на встрече в Астане 28 мая подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов двух государств. Главное из заявлений лидеров по итогам подписания документа – в материале «Ведомостей».
Что сказал Путин
Путин заявил, что российско-казахстанские переговоры прошли в деловом, конструктивном ключе и были весьма результативными. В подписанном совместном заявлении, по словам российского лидера, обозначены приоритетные задачи укрепления всего комплекса российско-казахстанского сотрудничества. Был заключен ряд межправительственных и межведомственных документов, касающихся широкого спектра отраслей – от энергетики и финансов до здравоохранения и образования. Большое внимание было уделено экономике.
По словам Путина, в 2025 г. товарооборот России и Казахстана достиг почти $29 млрд и обе страны нацелены на отметку в $30 млрд.
«Нет сомнений никаких, что в самое ближайшее время он будет преодолен, этот барьер», – заявил президент РФ.
Расширяется и диверсифицируется структура внешней торговли, в том числе за счет товаров с высокой добавленной стоимостью. Практически все расчеты между двумя государствами проводятся в национальных валютах. По словам Путина, Россия входит в число ведущих инвесторов в экономику Казахстана: совокупный объем российских капиталовложений приближается к $30 млрд. В республике действуют более 23 000 деловых структур с российским участием, реализуется 70 крупных совместных проектов в разных отраслях казахстанской экономики. Также планомерно углубляется двустороннее сотрудничество в энергетике: через Россию проходит главный объем казахстанского экспорта нефти на мировые рынки, а российская нефть поступает в Китай и страны Азии по территории Казахстана.
«Газпром» бесперебойно поставляет газ потребителям в северных регионах Казахстана. Так сложилось еще со времен Советского Союза», – подчеркнул российский лидер.
Путин обратил внимание на строительство при участии «Росатома» первой в Казахстане атомной электростанции по последним российским технологиям. В рамках визита делегации РФ были одобрены соглашения о параметрах создания АЭС и о финансировании проекта за счет российского государственного экспортного кредита. По словам президента России, ввод станции в эксплуатацию внесет заметный вклад в энергообеспечение казахстанской экономики, поможет в снабжении предприятий и домохозяйств недорогой и чистой энергией. Идет речь о создании целой отрасли, включающей образование, подготовку кадров и так далее, пояснил Путин.
Президент РФ также упомянул о запуске линии беспилотного автомобильного грузового сообщения между двумя странами, совместной эксплуатации космодрома Байконур, хороших темпах развития сотрудничества в сфере цифровизации и инновационных технологий.
Примером партнерства России и Казахстана в природоохранной сфере Путин назвал двусторонний проект по воссозданию популяции амурского тигра в заповеднике на территории Алма-Атинской области. Кроме того, на финальной стадии находится разработка мастер-плана совместного водохозяйственного использования реки Иртыш.
Путин отметил плотное сотрудничество двух стран в науке, образовании, спорте, по линии общественных и молодежных кругов. По его словам, в России обучаются более 60 000 казахстанцев. Россия способствует строительству в Казахстане новых русскоязычных школ. В Алма-Ате при поддержке Путина и Токаева реализуется проект «Сириус Казахстан» – школа и центр для одаренных детей. Дан старт строительству второй такой школы в Астане.
Что сказал Токаев
Президент Казахстана заявил, что итоги государственного визита Путина подтвердили особый характер многогранного межгосударственного сотрудничества двух стран.
«Не сомнений в том, что совместными усилиями мы продолжим уверенную поступь по пути, ведущему к укреплению стратегического партнерства и союзничества», – сказал Токаев.
По его словам, в условиях непрекращающейся турбулентности в мировой политике устойчивые, предсказуемые модели межгосударственного партнерства приобретают особую ценность. Отношения между Казахстаном и Россией в полной мере отвечают этой цели, они выдержали испытание временем и успешно противостоят вызовам новой эпохи, заявил Токаев.
Казахстанский президент также отметил, что есть все основания выделить энергетику «очень успешным» направлением сотрудничества. По его мнению, подписанные в ходе визита Путина соглашения по строительству атомной электростанции «Балхаш» имеют «исключительно важное значение».
Лидер республики также счел перспективным сотрудничество России и Казахстана в космической сфере. Он отметил, что космодром Байконур многие годы служит ярким символом плодотворного научно-технического партнерства. Реализация совместного проекта «Байтерек», включая недавний успешный пуск новой ракеты-носителя «Сункар» – «Союз-5», предоставляет новые возможности укрепления позиций РФ и Казахстана на международном рынке космических услуг, сказал Токаев.
По словам Токаева, Путин выполняет судьбоносную миссию для русского народа и России. Президент Казахстана назвал российского лидера выдающимся государственным деятелем и политиком мирового масштаба. Он заявил, что именно российский президент поспособствовал беспрецедентному качественному уровню отношений Москвы и Астаны.
«Изюминкой» визита Путина лидер Казахстана назвал прибытие в Казахстан четырех амурских тигров. Он поблагодарил российского президента «за реальную поддержку наших мер по реинтродукции тигров на территории Казахстана». По его словам, «об этом ценном даре уже знают все граждане нашей страны».