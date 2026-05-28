Путин и Токаев подписали совместное заявление о семи основах дружбы

Путин и Токаев подписали совместное заявление о семи основах дружбыОни охватывают ключевые направления взаимодействия России и Казахстана
Президент РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов двух государств.
Семь основ охватывают ключевые направления взаимодействия России и Казахстана. Одна из основ – общность истории и ответственное отношение к ее объективному осмыслению в духе дружбы и добрососедства. Сюда входят общие усилия по развитию евразийской интеграции и формированию пространства сотрудничества, безопасности и диалога.
Еще одна основа опирается на общую границу. Далее следуют экономическое партнерство, языковое и культурное многообразие, традиционные ценности, образовательные обмены и сотрудничество в области спорта, а также совместный взгляд в будущее.
Путин прибыл в Астану 27 мая. Основные мероприятия госвизита запланированы на 28 мая. Стороны уже провели российско-казахстанские переговоры в узком и расширенном составе. Между Россией и Казахстаном нет спорных вопросов, а есть положительная динамика отношений, отмечал Токаев в ходе диалога. Он заявил, что роль России в развитии экономического потенциала Казахстана сложно переоценить.
Затем лидеры заложили капсулу на месте строительства центра «Сириус» в Астане. После подписания документов Путин и Токаев выступят с заявлением для СМИ.