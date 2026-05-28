Токаев: между РФ и Казахстаном действуют 177 проектов на $53 млрд
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе российско-казахстанских переговоров в Астане сообщил, что между странами сформирован пул из 177 совместных проектов.
«На сегодняшний день сформирован пул из 177 совместных проектов с общим объемом инвестиций практически $53 млрд», – отметил Токаев.
По его словам, несмотря на мировую нестабильность, объем двусторонней торговли растет, Казахстан намерен продолжать укреплять стратегическое партнерство и союзничество с Россией.
28 мая во Дворце независимости в Астане начались переговоры в расширенном формате с участием президента РФ Владимира Путина, который находится в Казахстане с государственным визитом.
В российскую делегацию входят вице-премьер Алексей Оверчук, девять федеральных министров, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и главы крупных госкомпаний. Ожидается подписание 16 документов, включая совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства.