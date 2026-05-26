MOEX172,75-0,02%CNY Бирж.10,469-1,3%IMOEX2 580,25-0,69%RTSI1 134,17-0,86%RGBI118,87-0,2%RGBITR781,54-0,16%
Главная / Политика /

Зачем Владимир Путин посетит Казахстан

Астану посетит большая российская делегация из 30 человек
Нурлан Гасымов
Елена Мухаметшина
Столица Казахстана Астана множество раз принимала Владимира Путина / Максим Стулов / Ведомости

Российский президент с 27 по 29 мая с государственным визитом посетит Казахстан. Там он проведет двусторонние переговоры со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, а затем примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщил на брифинге журналистам помощник президента Юрий Ушаков. Сопровождать Путина на встрече будет представительная делегация из 30 человек, включая вице-премьера Алексея Оверчука, девять министров, главу Центробанка Эльвиру Набиуллину и представителей крупного российского бизнеса, рассказал Ушаков.

По словам Ушакова, на российско-казахстанских переговорах главы государств обсудят развитие двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях, а также обменяются мнениями по региональным и международным темам. После переговоров состоятся три видеопрезентации о российско-казахстанских проектах в области промышленности, о трансграничных грузоперевозках с использованием беспилотных грузовиков. После саммита переговорные группы планируют подписать всего 16 документов в разных областях – от энергетики до туризма. Среди них – соглашения об основных параметрах строительства «Росатомом» первой в стране АЭС, сказал помощник Путина.

Россия остается ключевым экономическим партнером Казахстана, занимая около 19% во внешнеторговом обороте центральноазиатской республики. По итогам прошлого года он составил рекордные $29 млрд. Российские инвестиции в экономику Казахстана на конец 2025 г. превысили $29,4 млрд. Кроме того, в этой республике работает более 23 500 предприятий с российским участием, реализуется более 70 крупных инвестиционных проектов в машиностроении, автомобилестроении, энергетике, сельском хозяйстве, нефтехимии, освоении космоса и других отраслях, подчеркнул Ушаков.

Путин второй раз с официальным визитом посещает Казахстан во время своего текущего президентского срока. Всего с момента вступления Токаева в должность президента в 2019 г. главы государств лично встречались 38 раз.

Ушаков: товарооборот России и Казахстана достиг рекордных $29 млрд

Политика / Международные отношения

В Астане Путин и Токаев проведут сверку часов по широкой повестке российско-казахстанских отношений, говорит завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Экономическое сотрудничество двух государств регулярно расширяется за счет новых проектов, в том числе за счет строительства в Казахстане АЭС, отметил эксперт: «Поездка российского президента в республику носит сугубо прагматичный характер. Безусловно, в рамках этого визита стороны также затронут перспективы развития и интеграции государств в рамках ЕАЭС».

Казахстан занимает крайне значимую позицию на Евразийском континенте, от которой как минимум зависит стабильность и безопасность всей Центральной Азии, говорит заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин. Без нормальных отношений с этой республикой Россия не сможет выстраивать партнерские отношения с другими центральноазиатскими государствами, так как через казахстанскую территорию проходят основные транспортно-логистические узлы, напомнил эксперт. «Астана последние три года демонстрирует высокий уровень дипломатической игры, балансируя между глобальными центрами силы и сохраняя при этом равноудаленность. Москве, в свою очередь, приходится мириться с различными недружественными по отношению к России действиями части казахстанской элиты», – рассказал эксперт.

Негативным фоном для российско-казахстанских переговоров могло стать разрешение 21 мая судом Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) взыскать с «Газпрома» более $1,4 млрд в пользу украинского «Нафтогаза», заметил Притчин. Но Астана, продолжает эксперт, оперативно обозначила, что это решение не является позицией казахстанских властей. «Российский «Газпром» – важный инвестор с точки зрения расширения газораспределительных сетей на севере Казахстана. Поэтому признание этого решения неизбежно отразилось бы на интересах самой республики. На территории МФЦА международный судебный институт сегодня используется внешними игроками в том числе против центральноазиатской республики. Теоретически это может стать поводом для казахстанского руководства для пересмотра его свободы действий», – объяснил эксперт. 25 мая министр юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев заявил, что власти страны не будут исполнять это решение суда, так как «Газпром» не участник МФЦА.

Тем не менее между Россией и Казахстаном существует прочная юридическая база для укрепления отношений и фактически эта республика стала второй по значимости на постсоветском пространстве после Белоруссии, уверен Грозин. «Периодически возникающие между странами таможенные конфликты возникают в силу разницы экономических интересов различных групп и части элит, поддерживающих их. Но эти противоречия не приводят к конфронтациям, а российско-казахстанские отношения по-прежнему развиваются в разумном ключе. Для подтверждения этого подхода Путин едет в регион», – объяснил эксперт.

Наконец, диалог Москвы и Астаны важен в контексте продолжающейся конституционной реформы в Казахстане, подчеркнул Грозин. В середине лета в стране может произойти перестройка всей политической системы. Это, в свою очередь, создает ситуацию внутриполитической неустойчивости, а без поддержки России казахстанцам будет сложнее ответить на возможные вызовы, полагает эксперт.

