Ушаков: товарооборот России и Казахстана достиг рекордных $29 млрд
Товарооборот России и Казахстана в 2025 г. вырос до рекордных почти $29 млрд. Об этом на брифинге сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, Россия остается одним из ключевых торговых партнеров Казахстана. «Доля России во внешней торговле – около 19%», – сказал Ушаков.
Помощник президента также отметил, что показатели взаимной торговли продолжают расти. В Казахстане работают более 23 500 предприятий с российским участием. Кроме того, страны реализуют свыше 70 крупных инвестиционных проектов в машиностроении, автомобилестроении, энергетике, сельском хозяйстве, нефтехимии, космической сфере и других отраслях.
Ушаков в ходе брифинга также раскрыл детали государственного визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан, который пройдет 27–29 мая. По его словам, вечером 27 мая глава России прибудет в Астану, где его встретит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. После этого лидеры проведут неофициальный дружеский обед в формате тет-а-тет.
28 мая во Дворце независимости состоится официальная церемония встречи, после которой пройдут переговоры в узком и расширенном составах. Как сообщил Ушаков, российская делегация будет включать более 30 человек. В центре обсуждения окажутся вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной сферах, а также международная и региональная повестка. Затем президент РФ примет участие в работе V Евразийского экономического форума.
Нынешний государственный визит проходит вне обычной дипломатической практики. Как правило, государственные визиты совершаются один раз за президентский срок. Однако Путин во второй раз за текущий срок посетит Казахстан с государственным визитом. Это призвано подчеркнуть «беспрецедентно высокий уровень отношений двух стран», подчеркнул Ушаков. Отношения Москвы и Астаны развиваются на принципах равноправия, взаимного уважения интересов и невмешательства во внутренние дела друг друга, добавил он.