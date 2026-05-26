Ушаков: товарооборот России и Казахстана достиг рекордных $29 млрд

28 мая во Дворце независимости состоится официальная церемония встречи, после которой пройдут переговоры в узком и расширенном составах. Как сообщил Ушаков, российская делегация будет включать более 30 человек. В центре обсуждения окажутся вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной сферах, а также международная и региональная повестка. Затем президент РФ примет участие в работе V Евразийского экономического форума.