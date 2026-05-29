Песков назвал возможную интеграцию с ЕС суверенным правом Армении
Движение Армении в сторону интеграции с Европейским союзом является суверенным правом Еревана. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
При этом представитель Кремля отметил, что Армения не может и не должна это делать за счет финансов стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
27 мая Песков также заявил, что Армения остается в ЕАЭС. Он рассказал, что встречи российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ближайшее время не предвидится, так как политики встречались совсем недавно.
Песков на этой неделе говорил, что возможное вступление Армении в Евросоюз может означать для страны утрату выгодных условий экономического сотрудничества с Россией по ряду направлений.
Вице-премьер Армении Мгер Григорян на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане заявил, что Армения намерена и далее добросовестно участвовать в работе ЕАЭС, учитывая национальные интересы всех государств – членов объединения. По словам Григоряна, Ереван неоднократно подтверждал приверженность сотрудничеству в рамках ЕАЭС.