Песков: Армения остается в ЕАЭС

Песков: Армения остается в ЕАЭССтрана примет участие в саммите в Астане
Армения остается в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), она примет участие в саммите в Астане 28-29 мая на рабочем уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он рассказал, что встречи российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ближайшее время не предвидится, так как политики встречались совсем недавно.
25 мая Песков говорил, что возможное вступление Армении в Евросоюз может означать для страны утрату выгодных условий экономического сотрудничества с Россией по ряду направлений.
26 мая глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван не заинтересован в создании напряженности в отношениях с Москвой – ни в политическом диалоге, ни в экономической сфере, ни в рамках многостороннего взаимодействия.
В тот же день помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что страны ЕАЭС обсудят желание Армении вступить в Евросоюз, а также потенциальный выход республики из ЕАЭС на заседании 29 мая в Астане.
Переговоры Путина и Пашиняна прошли 1 апреля в Кремле. В ходе публичной части переговоров президент РФ указал, что Армения может поддерживать сотрудничество с Европой, но таможенные союзы с ЕС и ЕАЭС одновременно невозможны. Пашинян согласился, но в ответ заявил, что пока есть возможность совмещать эти повестки, Ереван будет совмещать.