Песков: Армения остается в ЕАЭС

Переговоры Путина и Пашиняна прошли 1 апреля в Кремле. В ходе публичной части переговоров президент РФ указал, что Армения может поддерживать сотрудничество с Европой, но таможенные союзы с ЕС и ЕАЭС одновременно невозможны. Пашинян согласился, но в ответ заявил, что пока есть возможность совмещать эти повестки, Ереван будет совмещать.