Мирзоян: Ереван не хочет вносить напряженность в отношения с Москвой
У Армении нет желания создавать напряженность в отношениях с Россией ни в политическом диалоге, ни в экономике, ни в многосторонних форматах. Об этом заявил журналистам глава МИД республики Арарат Мирзоян на итоговой пресс-конференции с госсекртарем США Марко Рубио после подписания американо-армянских соглашений.
«Мы надеемся и настроены все проблемы обсуждать в здоровой, конструктивной, партнерской атмосфере и находить решения», – заявил министр, передает «Арменпресс»
Говоря о проблемах с поставками армянских товаров в РФ, Мирзоян допустил, что они могут быть объективными. Он также подчеркнул необходимость диверсификации источников поставок и рынков сбыта для любой страны, назвав это «аксиоматической истиной». «Диверсификация нам необходима, и мы должны предпринимать последовательные шаги в этом направлении для поиска новых рынков», – сказал министр.
За последние месяцы отношения Москвы и Еревана осложнились: 4 мая Зеленский на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване пригрозил ударом дронами по параду Победы в Москве. 20 мая секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что последние шаги армянских властей противоречат духу союзнических отношений с РФ. 23 мая глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Армению пытаются втянуть в антироссийский лагерь, чтобы сделать России «как можно больнее».
Помощник президента России Юрий Ушаков, отвечая на вопрос «Ведомостей» о возможном исключении Армении из ЕАЭС в ходе саммита в Казахстане, отметил, что страна может выйти из объединения только добровольно. Он подчеркнул важность обсуждения последствий такого шага и заметил, что такое обсуждение состоится на заседании в узком составе.