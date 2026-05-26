Армения и США подписали документы о стратегическом партнерстве

Документы в аэропорту Звартноц подписали глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио. Стороны также подписали рамочный меморандум о сотрудничестве в сфере добычи, переработки и поставок редкоземельных металлов и критически важных минералов. Кроме того, соглашения предусматривают взаимодействие в области искусственного интеллекта и полупроводниковых технологий.