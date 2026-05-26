Главная / Политика /

Армения и США подписали документы о стратегическом партнерстве

Ведомости

Армения и США парафировали рамочное соглашение о стратегическом партнерстве в рамках проекта TRIPP («Путь Трампа») и подписали Устав всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран. Об этом сообщает «Sputnik. Армения».

Документы в аэропорту Звартноц подписали глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио. Стороны также подписали рамочный меморандум о сотрудничестве в сфере добычи, переработки и поставок редкоземельных металлов и критически важных минералов. Кроме того, соглашения предусматривают взаимодействие в области искусственного интеллекта и полупроводниковых технологий.

«Все соглашения, которые мы сейчас реализуем и которые вы потом увидите на практике, однозначно выгодны для Армении и откроют беспрецедентные возможности для нашей страны», – заявил глава армянского МИДа.

Какие соглашения от лица США Вэнс привез в Армению и Азербайджан

Политика / Международные новости

В январе МИД Армении сообщил, что Ереван предоставит США контроль над новым международным транспортным коридором «Путь Трампа» на 49 лет, получив 74% доли в проекте. Соглашение определило «рамки реализации амбициозного инфраструктурного проекта». Его цель – создать беспрепятственный мультимодальный транзитный коридор через территорию Армении, который свяжет основную часть Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой и станет звеном Транскаспийского торгового маршрута.

