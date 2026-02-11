Какие соглашения от лица США Вэнс привез в Армению и Азербайджан

Какие соглашения от лица США Вэнс привез в Армению и АзербайджанАдминистрация Трампа пытается оторвать Закавказье от России и Ирана
Вице-президент США Джеймс Вэнс 10 февраля совершил перелет из Еревана в Баку, где он встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В этой стране он пробудет до 11 февраля. В первый день Алиев и Вэнс подписали хартию о стратегическом партнерстве. Как заявил прессе президент Азербайджана, «для нас большая честь быть стратегическим партнером самого мощного государства мира».
А накануне американский представитель провел переговоры с армянским премьером Николом Пашиняном. По их итогам было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома. В частности, американская сторона обеспечит инвестиции в малые модульные реакторы общей суммой на $9 млрд, что будет поделено на два этапа ($5 млрд + $4 млрд, второй относится к обеспечению топливом и техническому обслуживанию).
«Это откроет путь для американских и армянских компаний заключать сделки по гражданским ядерным проектам», – подчеркивал Вэнс 9 февраля. Ему вторил Пашинян, который назвал соглашение новой страницей в энергетическом взаимодействии с Вашингтоном. При этом США пока не предлагают готовых коммерческих решений.
Но, как считает Bloomberg, подобные договоренности можно рассматривать как попытку сторон сократить зависимость Еревана от Москвы.
Кроме того, США и Армения намерены укреплять сотрудничество и в военной сфере. Согласно договоренностям, достигнутым во время визита Вэнса, Вашингтон поставит ей беспилотники V-BAT на сумму $11 млн. Таким образом Армения получит доступ к высоким оборонным технологиям, при этом формально оставаясь членом ОДКБ (но де-факто ее членство там заморожено).
Вэнс также объявил о создании фонда TRIPP для нужд будущего регионального маршрута имени президента США Дональда Трампа, который должен будет соединить основную территорию Азербайджана с Нахичеванским анклавом. Маршрут пройдет через Сюникскую область Армении. В фонд будет привлекаться частный капитал на строительство железных дорог и трубопроводов.
Переговоры властей Азербайджана с американской стороной начались еще до прилета в Баку Вэнса 9 февраля: Алиев тогда принимал делегацию торговой палаты США, которую возглавил Хаш Чокси. Как считает президент Азербайджана, стороны «вступают в новый этап двусторонних отношений, очень многообещающий и активный». В американской делегации были представлены такие компании, как Apple, Meta
Обсуждалось и ускорение коммерческих проектов в энергетике, для чего была организована встреча с представителями азербайджанской государственной нефтяной компанией SOCAR и государственным нефтяным фондом. При этом по итогам девяти месяцев 2025 г. США не входили в первую пятерку крупнейших инвесторов в азербайджанскую экономику (там были Турция, Великобритания, Кипр, Иран и Швейцария).
Армения и АЭС
Усилия США на Южном Кавказе активизировались во время второго срока Трампа и направлены на то, чтобы осложнить отношения Ирана с Азербайджаном и Арменией, считает эксперт по региону Артур Атаев. Кроме этого американцы хотят выдавить российское присутствие из Армении – единственной в регионе стране, которая активно сотрудничала с Москвой, в том числе инвестициями в железнодорожной и газотранспортной отраслях.
Что же касается коридора TRIPP, то этот проект можно назвать однозначно антииранским и, вероятно, антироссийским, продолжает Атаев. При этом у Армении, по мнению эксперта, положение почти безвыходное: закрытые границы мешают экономическому росту страны, поэтому правительство Пашиняна и согласилось на коридор через Сюникскую область.
США и Армения подписали именно межправительственное соглашение по сотрудничеству в сфере мирного атома, а не юридически обязывающий документ, подчеркивает главный редактор портала AtomInfo.ru Александр Уваров. Подобные соглашения Вашингтон «подписывает направо и налево», говорит он, и в этом случае оно означает лишь то, что теперь у американцев не будет юридических препятствий предлагать Еревану свои технологии.
Проблема армянской атомной энергетики заключается в том, что она не может вынести реактор большой мощности, ей необходимы аппараты средней мощности, а современного готового варианта таких реакторов пока нет ни у кого. В теории за счет предлагаемых США малых модульных реакторов эту проблему решить можно, но такие реакторы у американцев есть только на бумаге.
По мнению Уварова, это должно вызвать у армянской стороны здравый скептицизм в отношении сотрудничества с США.