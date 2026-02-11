Газета
Главная / Политика /

Какие соглашения от лица США Вэнс привез в Армению и Азербайджан

Администрация Трампа пытается оторвать Закавказье от России и Ирана
Глеб Мишутин
Американцы пообещали Армении $9 млрд инвестиций в атомную отрасль
Американцы пообещали Армении $9 млрд инвестиций в атомную отрасль / KEVIN LAMARQUE / POOL / AFP

Вице-президент США Джеймс Вэнс 10 февраля совершил перелет из Еревана в Баку, где он встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В этой стране он пробудет до 11 февраля. В первый день Алиев и Вэнс подписали хартию о стратегическом партнерстве. Как заявил прессе президент Азербайджана, «для нас большая честь быть стратегическим партнером самого мощного государства мира».

А накануне американский представитель провел переговоры с армянским премьером Николом Пашиняном. По их итогам было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома. В частности, американская сторона обеспечит инвестиции в малые модульные реакторы общей суммой на $9 млрд, что будет поделено на два этапа ($5 млрд + $4 млрд, второй относится к обеспечению топливом и техническому обслуживанию).

«Это откроет путь для американских и армянских компаний заключать сделки по гражданским ядерным проектам», – подчеркивал Вэнс 9 февраля. Ему вторил Пашинян, который назвал соглашение новой страницей в энергетическом взаимодействии с Вашингтоном. При этом США пока не предлагают готовых коммерческих решений.

Но, как считает Bloomberg, подобные договоренности можно рассматривать как попытку сторон сократить зависимость Еревана от Москвы.

Свалят ли файлы Эпштейна правительство Великобритании

Политика / Международные новости

Кроме того, США и Армения намерены укреплять сотрудничество и в военной сфере. Согласно договоренностям, достигнутым во время визита Вэнса, Вашингтон поставит ей беспилотники V-BAT на сумму $11 млн. Таким образом Армения получит доступ к высоким оборонным технологиям, при этом формально оставаясь членом ОДКБ (но де-факто ее членство там заморожено).

Вэнс также объявил о создании фонда TRIPP для нужд будущего регионального маршрута имени президента США Дональда Трампа, который должен будет соединить основную территорию Азербайджана с Нахичеванским анклавом. Маршрут пройдет через Сюникскую область Армении. В фонд будет привлекаться частный капитал на строительство железных дорог и трубопроводов.

Переговоры властей Азербайджана с американской стороной начались еще до прилета в Баку Вэнса 9 февраля: Алиев тогда принимал делегацию торговой палаты США, которую возглавил Хаш Чокси. Как считает президент Азербайджана, стороны «вступают в новый этап двусторонних отношений, очень многообещающий и активный». В американской делегации были представлены такие компании, как Apple, Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), ExxonMobil, Boeing Global, Visa, Mastercard, J.P. Morgan, Baker Hughes, Honeywell и др.

Обсуждалось и ускорение коммерческих проектов в энергетике, для чего была организована встреча с представителями азербайджанской государственной нефтяной компанией SOCAR и государственным нефтяным фондом. При этом по итогам девяти месяцев 2025 г. США не входили в первую пятерку крупнейших инвесторов в азербайджанскую экономику (там были Турция, Великобритания, Кипр, Иран и Швейцария).

Армения и АЭС

Вдобавок к совместной с Россией Армянской АЭС вблизи города Мецамор, срок эксплуатации которой планируется продлить до 2036 г., власти в Ереване говорили о намерениях построить еще одну станцию. При этом Армянская АЭС получает топливо из России и обеспечивает 40% общей выработки электроэнергии Армении.

Усилия США на Южном Кавказе активизировались во время второго срока Трампа и направлены на то, чтобы осложнить отношения Ирана с Азербайджаном и Арменией, считает эксперт по региону Артур Атаев. Кроме этого американцы хотят выдавить российское присутствие из Армении – единственной в регионе стране, которая активно сотрудничала с Москвой, в том числе инвестициями в железнодорожной и газотранспортной отраслях.

Что же касается коридора TRIPP, то этот проект можно назвать однозначно антииранским и, вероятно, антироссийским, продолжает Атаев. При этом у Армении, по мнению эксперта, положение почти безвыходное: закрытые границы мешают экономическому росту страны, поэтому правительство Пашиняна и согласилось на коридор через Сюникскую область.

США и Армения подписали именно межправительственное соглашение по сотрудничеству в сфере мирного атома, а не юридически обязывающий документ, подчеркивает главный редактор портала AtomInfo.ru Александр Уваров. Подобные соглашения Вашингтон «подписывает направо и налево», говорит он, и в этом случае оно означает лишь то, что теперь у американцев не будет юридических препятствий предлагать Еревану свои технологии.

Проблема армянской атомной энергетики заключается в том, что она не может вынести реактор большой мощности, ей необходимы аппараты средней мощности, а современного готового варианта таких реакторов пока нет ни у кого. В теории за счет предлагаемых США малых модульных реакторов эту проблему решить можно, но такие реакторы у американцев есть только на бумаге.

По мнению Уварова, это должно вызвать у армянской стороны здравый скептицизм в отношении сотрудничества с США.

