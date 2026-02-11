Какие соглашения от лица США Вэнс привез в Армению и Азербайджан

Усилия США на Южном Кавказе активизировались во время второго срока Трампа и направлены на то, чтобы осложнить отношения Ирана с Азербайджаном и Арменией, считает эксперт по региону Артур Атаев. Кроме этого американцы хотят выдавить российское присутствие из Армении – единственной в регионе стране, которая активно сотрудничала с Москвой, в том числе инвестициями в железнодорожной и газотранспортной отраслях.