Свалят ли файлы Эпштейна правительство Великобритании

Свалят ли файлы Эпштейна правительство ВеликобританииНазначение премьером Стармером посла в США обернулось токсичным скандалом через год
В Великобритании продолжает набирать обороты политический скандал вокруг премьера-лейбориста Кира Стармера и порочных связей его назначенцев с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном после опубликования американским минюстом многочисленных файлов по делу. Речь идет, в частности, о британском после в США Питере Мандельсоне, который был выбран на должность в 2024 г. и снят через девять месяцев. В переписках Мандельсон называл Эпштейна «лучшим другом» и делился с ним конфиденциальной правительственной информацией за денежное вознаграждение.
На что повлияет скандал
В краткосрочной перспективе Стармер вполне может удержаться на посту, считает научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Сергей Шеин. Скандалы в британской политике происходят с завидным постоянством, а Стармера пока просто некем заменить – его соратники опасаются, что оппозиция в случае смены премьера на человека, которого «никто не знает», потребует проведения досрочных выборов.
Скамейка запасных кандидатов в правом крыле лейбористской партии, которое сейчас находится у власти, очень ограничена, говорит Шеин. При этом и без скандала с Эпштейном Стармер – крайне непопулярный политик, что увеличивает вероятность досрочных выборов, которых лейбористы боятся. И потому британский премьер пытается «скинуть балласт с тонущего корабля», в эту логику укладывается и отставка главы его аппарата Моргана Максуини. Просто так власть Стармер не отдаст, поэтому можно ожидать, что головы в британском правительстве будут лететь и далее, резюмирует Шеин.
Шансы на отставку Стармера ненулевые, считает доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин. Тот факт, что свои посты были вынуждены покинуть доверенные лица премьера, говорит о сильном ударе по позициям лидера страны. Кроме того, в 2026 г. предстоят муниципальные выборы, которые лейбористы рискуют серьезно проиграть. А в случае отставки Стармера внеочередные выборы станут неизбежными, так что британский премьер будет предпринимать все усилия, чтобы их не допустить, объясняет Камкин.
Что же касается Украины, то здесь британский скандал вокруг связей с Эпштейном вряд ли скажется – позиция о необходимости помогать Киеву в Лондоне консолидированная и остановить помощь может только тотальный бюджетный дефицит, подытоживает Камкин. При этом, как заметили 9 февраля в МИД России, Лондон вопреки усилиям Москвы и Вашингтона по решению украинского кризиса хочет нанести российской стороне «максимальный ущерб».
На Стармера оказывается огромное давление, которое вынуждает его приносить в жертву своих ближайших союзников вроде Максуини, говорит руководитель группы британских исследований ИМЭМО РАН Елена Харитонова. В лейбористской партии могут найтись те, кто теоретически готов «сдать» премьера. Но сейчас обстановка в ней крайне неспокойная, а соратники Стармера также не пользуются популярностью, продолжает Харитонова.
При этом досрочные выборы, по ее мнению, маловероятны – лейбористы остаются партией власти и у них нет особых причин такие выборы проводить. По мнению Харитоновой, на перспективе отставки Стармера могут сказаться и грядущие муниципальные выборы – если лейбористы их проиграют, то речь о смене премьера снова может зайти. Эксперт также отмечает, что текущий скандал на какое-то время отвлечет внимание Лондона от Украины, но в долгосрочной перспективе свою политику британское руководство вряд ли пересмотрит.
Что уже случилось
Из-за скандала с Эпштейном 9 февраля подал в отставку директор службы Стармера по связям с общественностью Тим Аллан, пишет Financial Times. И это уже второй высокопоставленный сотрудник, который за сутки покинул команду премьера (он находится у власти с лета 2024 г.): накануне сложил с себя обязанности главный стратег и мозговой центр команды премьера Максуини. Он взял на себя всю ответственность за назначение Мандельсона послом, пишет The Guardian. Bloomberg отмечает, что отставка Максуини существенно подорвала позиции Стармера – фактически премьер остается без своего главного «громоотвода». Кроме того, против Стармера 9 февраля выступил лидер лейбористов Шотландии Анас Сарвар с прямым призывом к премьеру уйти в отставку.
При этом Стармер, как пишет The Daily Telegraph, продолжает говорить о своем намерении оставаться на премьерском посту. МИД Британии анонсировал, что он возглавит делегацию страны на стартующей 13 февраля мюнхенской конференции.
«Мы обязаны доказать, что политика может быть силой добра. Я верю, что это возможно», – заявил британский премьер 9 февраля. Он отмечает, что ранее извинился перед жертвами Эпштейна за назначение Мандельсона и считает это «правильным поступком».
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, члены кабинета Стармера могут вскоре предпринять попытку уговорить его уйти в отставку и покинут правительство сами, если тот не согласится. Шансы британского премьера продержаться еще одну неделю оцениваются в «50 на 50». Общепартийный рейтинг лейбористов еще в январе держался на уровне около 20% (данные BMG Research).
Союзники Стармера пока надеются, что уход одного из самых влиятельных советников поможет подавить растущее недовольство членов парламента. При этом сам премьер-министр, как считают в оппозиции и даже в лейбористской партии, знал о связях Мандельсона с Эпштейном и предпочел закрыть на это глаза, а финальное решение о назначении посла в США было не за Максуини, а за самим Стармером.
Стармер, в свою очередь, пытается откреститься от связей с Мандельсоном. «Он неоднократно вводил мою команду в заблуждение, когда его спрашивали о его отношениях с Эпштейном, до и во время его пребывания на посту посла, и я сожалею о его назначении. Если бы я знал тогда то, что знаю сейчас, он никогда бы не приблизился к правительству», – заявил премьер еще 3 февраля.
Из опубликованных минюстом США файлов стало ясно, что в 2009 г., когда Мандельсон занимал пост министра по делам бизнеса, он пересылал Эпштейну конфиденциальные правительственные отчеты. В одном из них значилось намерение Лондона распродать свои госактивы общей стоимостью 20 млрд фунтов стерлингов. Проверкой этих сведений на достоверность уже занимается Скотленд-Ярд. Мандельсону может грозить пожизненное за злоупотребление служебными полномочиями.
В британской оппозиции уже потребовали от Стармера взять на себя полную ответственность за скандальное назначение Мандельсона. «Стармер должен сам нести ответственность за свои ужасные решения, – заявила лидер консервативной партии Кеми Баденох. – Но он никогда этого не делает».