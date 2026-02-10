Свалят ли файлы Эпштейна правительство Великобритании

Стармер, в свою очередь, пытается откреститься от связей с Мандельсоном. «Он неоднократно вводил мою команду в заблуждение, когда его спрашивали о его отношениях с Эпштейном, до и во время его пребывания на посту посла, и я сожалею о его назначении. Если бы я знал тогда то, что знаю сейчас, он никогда бы не приблизился к правительству», – заявил премьер еще 3 февраля.