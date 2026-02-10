Газета
Главная / Политика /

Свалят ли файлы Эпштейна правительство Великобритании

Назначение премьером Стармером посла в США обернулось токсичным скандалом через год
Глеб Мишутин
Премьер Британии Кир Стармер жертвует своим окружением, чтобы остаться на плаву
Премьер Британии Кир Стармер жертвует своим окружением, чтобы остаться на плаву / CARL COURT / POOL / AFP

В Великобритании продолжает набирать обороты политический скандал вокруг премьера-лейбориста Кира Стармера и порочных связей его назначенцев с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном после опубликования американским минюстом многочисленных файлов по делу. Речь идет, в частности, о британском после в США Питере Мандельсоне, который был выбран на должность в 2024 г. и снят через девять месяцев. В переписках Мандельсон называл Эпштейна «лучшим другом» и делился с ним конфиденциальной правительственной информацией за денежное вознаграждение.

На что повлияет скандал

В краткосрочной перспективе Стармер вполне может удержаться на посту, считает научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Сергей Шеин. Скандалы в британской политике происходят с завидным постоянством, а Стармера пока просто некем заменить – его соратники опасаются, что оппозиция в случае смены премьера на человека, которого «никто не знает», потребует проведения досрочных выборов.

Скамейка запасных кандидатов в правом крыле лейбористской партии, которое сейчас находится у власти, очень ограничена, говорит Шеин. При этом и без скандала с Эпштейном Стармер – крайне непопулярный политик, что увеличивает вероятность досрочных выборов, которых лейбористы боятся. И потому британский премьер пытается «скинуть балласт с тонущего корабля», в эту логику укладывается и отставка главы его аппарата Моргана Максуини. Просто так власть Стармер не отдаст, поэтому можно ожидать, что головы в британском правительстве будут лететь и далее, резюмирует Шеин.

Шансы на отставку Стармера ненулевые, считает доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин. Тот факт, что свои посты были вынуждены покинуть доверенные лица премьера, говорит о сильном ударе по позициям лидера страны. Кроме того, в 2026 г. предстоят муниципальные выборы, которые лейбористы рискуют серьезно проиграть. А в случае отставки Стармера внеочередные выборы станут неизбежными, так что британский премьер будет предпринимать все усилия, чтобы их не допустить, объясняет Камкин.

Bloomberg: Стармер размышлял об отставке из-за ухода главы своего аппарата

Политика / Международные новости

Что же касается Украины, то здесь британский скандал вокруг связей с Эпштейном вряд ли скажется – позиция о необходимости помогать Киеву в Лондоне консолидированная и остановить помощь может только тотальный бюджетный дефицит, подытоживает Камкин. При этом, как заметили 9 февраля в МИД России, Лондон вопреки усилиям Москвы и Вашингтона по решению украинского кризиса хочет нанести российской стороне «максимальный ущерб».

На Стармера оказывается огромное давление, которое вынуждает его приносить в жертву своих ближайших союзников вроде Максуини, говорит руководитель группы британских исследований ИМЭМО РАН Елена Харитонова. В лейбористской партии могут найтись те, кто теоретически готов «сдать» премьера. Но сейчас обстановка в ней крайне неспокойная, а соратники Стармера также не пользуются популярностью, продолжает Харитонова.

При этом досрочные выборы, по ее мнению, маловероятны – лейбористы остаются партией власти и у них нет особых причин такие выборы проводить. По мнению Харитоновой, на перспективе отставки Стармера могут сказаться и грядущие муниципальные выборы – если лейбористы их проиграют, то речь о смене премьера снова может зайти. Эксперт также отмечает, что текущий скандал на какое-то время отвлечет внимание Лондона от Украины, но в долгосрочной перспективе свою политику британское руководство вряд ли пересмотрит.

Что уже случилось

Из-за скандала с Эпштейном 9 февраля подал в отставку директор службы Стармера по связям с общественностью Тим Аллан, пишет Financial Times. И это уже второй высокопоставленный сотрудник, который за сутки покинул команду премьера (он находится у власти с лета 2024 г.): накануне сложил с себя обязанности главный стратег и мозговой центр команды премьера Максуини. Он взял на себя всю ответственность за назначение Мандельсона послом, пишет The Guardian. Bloomberg отмечает, что отставка Максуини существенно подорвала позиции Стармера – фактически премьер остается без своего главного «громоотвода». Кроме того, против Стармера 9 февраля выступил лидер лейбористов Шотландии Анас Сарвар с прямым призывом к премьеру уйти в отставку.

При этом Стармер, как пишет The Daily Telegraph, продолжает говорить о своем намерении оставаться на премьерском посту. МИД Британии анонсировал, что он возглавит делегацию страны на стартующей 13 февраля мюнхенской конференции.

«Мы обязаны доказать, что политика может быть силой добра. Я верю, что это возможно», – заявил британский премьер 9 февраля. Он отмечает, что ранее извинился перед жертвами Эпштейна за назначение Мандельсона и считает это «правильным поступком».

Как тайное становилось явным: крупнейшие раскрытия конфиденциальных данных

Политика

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, члены кабинета Стармера могут вскоре предпринять попытку уговорить его уйти в отставку и покинут правительство сами, если тот не согласится. Шансы британского премьера продержаться еще одну неделю оцениваются в «50 на 50». Общепартийный рейтинг лейбористов еще в январе держался на уровне около 20% (данные BMG Research).

Союзники Стармера пока надеются, что уход одного из самых влиятельных советников поможет подавить растущее недовольство членов парламента. При этом сам премьер-министр, как считают в оппозиции и даже в лейбористской партии, знал о связях Мандельсона с Эпштейном и предпочел закрыть на это глаза, а финальное решение о назначении посла в США было не за Максуини, а за самим Стармером.

Стармер, в свою очередь, пытается откреститься от связей с Мандельсоном. «Он неоднократно вводил мою команду в заблуждение, когда его спрашивали о его отношениях с Эпштейном, до и во время его пребывания на посту посла, и я сожалею о его назначении. Если бы я знал тогда то, что знаю сейчас, он никогда бы не приблизился к правительству», – заявил премьер еще 3 февраля.

Из опубликованных минюстом США файлов стало ясно, что в 2009 г., когда Мандельсон занимал пост министра по делам бизнеса, он пересылал Эпштейну конфиденциальные правительственные отчеты. В одном из них значилось намерение Лондона распродать свои госактивы общей стоимостью 20 млрд фунтов стерлингов. Проверкой этих сведений на достоверность уже занимается Скотленд-Ярд. Мандельсону может грозить пожизненное за злоупотребление служебными полномочиями.

В британской оппозиции уже потребовали от Стармера взять на себя полную ответственность за скандальное назначение Мандельсона. «Стармер должен сам нести ответственность за свои ужасные решения, – заявила лидер консервативной партии Кеми Баденох. – Но он никогда этого не делает».

