Как тайное становилось явным: крупнейшие раскрытия конфиденциальных данных

В 2005 г. полиция Палм-Бич (штат Флорида) начала расследование против финансиста Джеффри Эпштейна по обвинению в сексуальном насилии над 14-летней девочкой. Тогда же источники СМИ рассказали о влиятельных гостях Эпштейна, для которых он организовывал интимные услуги. В тот раз дело закончилось сделкой со следствием и сроком в 18 месяцев. Однако жертвы продолжили подавать иски против Эпштейна, и в 2019 г. он снова был арестован по подозрению в торговле людьми и вовлечению их в проституцию. В том же году финансист, по официальной версии, совершил суицид в тюремной камере.