Как тайное становилось явным: крупнейшие раскрытия конфиденциальных данных«Панамское досье», «архив Пандоры», «файлы Эпштейна» и другие утечки
Развитие цифровых технологий привело к тому, что утечки и раскрытия конфиденциальных данных сразу становятся доступными любому желающему. Публикация так называемых файлов Эпштейна – архива личной переписки американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в организации детской проституции, – вызвала скандалы вокруг влиятельных лиц по всему миру. Но это далеко не первый раз, когда тайная информация становилась достоянием широкой общественности. «Ведомости» вспоминают самые громкие случаи.
«Файлы Эпштейна»
В 2005 г. полиция Палм-Бич (штат Флорида) начала расследование против финансиста Джеффри Эпштейна по обвинению в сексуальном насилии над 14-летней девочкой. Тогда же источники СМИ рассказали о влиятельных гостях Эпштейна, для которых он организовывал интимные услуги. В тот раз дело закончилось сделкой со следствием и сроком в 18 месяцев. Однако жертвы продолжили подавать иски против Эпштейна, и в 2019 г. он снова был арестован по подозрению в торговле людьми и вовлечению их в проституцию. В том же году финансист, по официальной версии, совершил суицид в тюремной камере.
«Файлы Эпштейна» – это тысячи документов из уголовного дела, включая переписку финансиста, фотографии из его особняка, а также показания свидетелей. Было известно, что в них упоминаются многие влиятельные люди, но кто именно – оставалось загадкой. В январе 2024 г. Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк обнародовал небольшую часть документов, после чего публикация остановилась. Сделать все документы достоянием общественности во время избирательной кампании обещал Дональд Трамп, однако, став президентом, он охладел к этой теме. В конце концов акт, обязывающий минюст США опубликовать весь архив, принял конгресс. Обнародование «файлов Эпштейна» началось в декабре 2025 г.
«Мать всех утечек»
В январе 2024 г. эксперты компаний кибербезопаности Security Discovery и CyberNews обнаружили базу данных с более чем 26 млрд записей, лежащую в открытом доступе. За гигантский размер ее окрестили «Матерью всех утечек». В базе – около 12 терабайт самой разной информации пользователей: от Weibo, Twitter, Dropbox, LinkedIn и Adobe до государственных онлайн-сервисов.
Вскоре стало понятно, что это не новая гигантская утечка, а компиляция из более чем 4000 старых. Исследователи SpyCloud Labs проанализировали массив и сообщили, что не менее 94% информации либо устарела, либо о компрометации этих данных уже известно. Опасность в том, что далеко не все пользователи меняют логины и пароли, даже узнав, что они могут стать известны злоумышленникам. Более того, немало людей используют одинаковые логины и пароли для разных сервисов, так что база не была так уж бесполезна для хакеров.
«Архив Пандоры»
Опубликованный в октябре 2021 г. международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) «архив Пандоры» содержит 11,9 млн документов из архива 14 провайдеров офшорных услуг в самых разных юрисдикциях, в том числе Панамы, Швейцарии и ОАЭ. Больше всего файлов – 3,76 млн – утекло у одного из лидеров отрасли, Trident Trust Group, работающего с 1970-х. На втором месте (2,19 млн) – панамская юридическая фирма Alemán, Cordero, Galindo & Lee, известная также как Alcogal.
Чтобы обработать этот гигантский массив данных, ICIJ собрал пул из 600 журналистов из 117 стран мира. В архиве нашлись сведения об офшорных счетах 35 действующих и бывших мировых лидеров, 330 высокопоставленных чиновников из 91 страны и 130 миллиардеров из списка Forbes. Использование ими офшоров не является чем-то незаконным, однако расследования выявило случаи, когда чиновники или бизнесмены были замешаны в сомнительных схемах, напрямую нарушали закон, этические нормы или их действия противоречили общественным интересам.
«Райское досье»
В ноябре 2017 г. ICIJ запустил серию публикаций, основанную на «Райском досье»: 13,4 млн документов о 19 офшорных юрисдикциях, в которых упоминались мировые лидеры, высокопоставленные чиновники и известные люди. В отличие от «Панамского досье», сведения были получены не от одного источника, а в результате 21 утечки.
Основная часть документов утекла из компании по доверительному управлению Asiaciti Trust и адвокатской конторы Appleby. Это оказалось болезненным ударом по имиджу офшорной индустрии. Если в случае с «Панамским досье» сторонники офшоров аргументировали, что в разоблачении фигурирует сомнительная фирма, мало интересующаяся происхождением денег клиентов, то Appleby входит в так называемое «магическое кольцо» – группу наиболее респектабельных контор, занимающихся регистрацией офшорных компаний.
«Панамское досье»
В 2015 г. анонимный источник передал немецкой газете Süddeutsche Zeitung 2,6 терабайта архива панамской юридической компании Mossack Fonseca. В нем содержалось 11,5 млн документов, датированных с 1977 по 2015 г. Газета поделилась информацией с ICIJ и около года над архивом работал пул из 400 журналистов из 78 стран. В апреле 2016 г. была опубликована первая серия статей на базе досье. Среди их «героев» оказалось 12 действующих или бывших глав государств и правительств.
Данные «Панамского досье» позволили вернуть $1,36 млрд незаконно присвоенных средств, подсчитал Центр по исследованию коррупции и организованной преступности, а в ряде стран высокопоставленным персонам были предъявлены обвинения. Mossack Fonseca прекратила деятельность в марте 2018 г., не выдержав репутационного ущерба.
В том же году немецкая газета Süddeutsche Zeitung получила еще одну утечку из Mossack Fonseca: 1,2 млн документов, которые в основном относились к 2016–2017 г. По ним прослеживалось, как тяжело повлияло на бизнес фирмы международное расследование. Также в них содержалась информация, позволившая журналистам дополнить истории ряда фигурантов прошлого расследования.
SwissLeaks
В феврале 2015 г. из швейцарского отделения банка HSBC, которое обслуживало частных лиц, «утекло» 3,3 гигабайта сведений о 100 000 счетов в 2006–2007 гг. Их забрал с собой при увольнении сотрудник IT-отдела Эрве Фальчиани и передал министру финансов Франции Кристин Лагард, а та – налоговым органам ряда стран, чтобы те проверили, не уходили ли фигуранты утечки от налогов в родной юрисдикции. К данным получила доступ французская газета Le Monde и поделилась ими с ICIJ.
В ноябре 2017 г. HSBC согласился выплатить французским властям около 300 млн евро для урегулирования обвинений в содействии уклонению от уплаты налогов. Годом позже банк также выплатил США $192 млн: его обвинили в том, что с его помощью состоятельные американцы скрыли он налоговых органов активы на $1,26 млрд.
В 2015 г. швейцарский суд приговорил Фальчиани к пяти годам тюрьмы за кражу данных. На суд он не явился, заявив, что не доверяет местному правосудию. Поскольку он являлся гражданином Франции, его не могли выдать швейцарским властям.
«Люксликс»
В 2014 г. утечка чуть было не погубила карьеру главы Еврокомисии и бывшего премьер-министра Люксембурга Жан-Клода Юнкера. Попавшие в руки журналистов 4,4 гигабайта данных свидетельствовали, что крупные корпорации заключали в 2002–2010 гг. тайные соглашения с властями герцогства, регистрируя там часть своих доходов и уходя от уплаты налогов на родине. Всего в документах упоминается 340 компаний.
Посредником в схемах была аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC). Она быстро вычислила информаторов. Ими оказались аудитор Антуан Дельтур и клерк Рафаэль Але. Первый связался с французским журналистом Эдуардом Перреном и рассказал ему о массовом уходе бизнеса от налогов. Второй позже прислал копии документов. При этом Перрен к моменту передачи информации уже уволился из PwC, а Але – нет.
Против всей троицы был подан иск с обвинением в краже данных и огласке секретной информации. Суд Люксембурга первой инстанции оправдал журналиста, но приговорил Дельтура к 12 месяцам условно и 1500 евро штрафа, а Але – к девяти месяцам и 1000 евро. Кроме того, они должны были заплатить PwC символическую компенсацию в один евро.
В 2018 г. кассационный суд Люксембурга отменил приговор Дельтуру, но не удовлетворил апелляцию Але. Последний дошел до ЕСПЧ, и в 2023 г. тот решил, что «общественная значимость действий заявителя перевешивает все вытекающие из них вредные последствия». ЕСПЧ постановил, что необходимо отменить приговор и выплатить Але компенсацию в 15 000 евро и 40 000 евро на покрытие судебных издержек.
Offshore Leaks
В апреле 2013 г. стало известно об утечке сведений о 130 000 офшорных счетов клиентов из 170 стран. На тот момент это была крупнейшая утечка подобного рода. В руки журналистов ICIJ попало 2,5 млн записей (260 гигабайт данных).
Как ни странно, все началось не с офшоров, а с одного из самых грандиозных мошенничеств в Австралии в середине 2000-х гг. Некто Тим Джонстон объявил, что его компания Firepower разработала революционную технологию: таблетку, которую можно бросить в бак бензина и она чудесным образом снизит расход топлива и уменьшит выбросы вредных веществ. Ему удалось собрать $60 млн инвестиций, но в 2007 г. афера потерпела крах.
Через два года редактор отдела расследований Sydney Morning Herald Джерард Райл выпустил книгу про то, как была устроена Firepower. В частности, он подробно рассказывал об офшорных компаниях Джонстона, с помощью которых тот привлекал деньги. После этого неизвестный прислал Райлу жесткий диск с 2,5 млн документов об офшорных счетах. Тот понятия не имел, что с ним делать, ведь в утечке были данные о компаниях, не имеющих отношения к афере Firepower.
В 2011 г. Райл переехал в Вашингтон, чтобы стать директором ICIJ. Это была небольшая организация с тремя штатными сотрудниками, которая выпускала расследования вроде «Контрабанда табака» или «Борьба США против ВИЧ за рубежом». На слуху у всех был Wikileaks, который собирал различные утечки и с помощью своей команды и журналистов разных изданий выпускал расследования. Райл решил идти по тому же пути. ICIJ собрала пул из журналистов четырех десятков изданий и в 2013 г. выпустила расследование, основанное на информации с диска, которое произвело эффект разорвавшейся бомбы.
Разоблачения Эдварда Сноудена
Летом 2013 г. газеты стали публиковать откровения некоего анонимного источника о том, что США подслушивают телефонные разговоры и перехватывают электронные сообщения людей по всему миру. Позже выяснилось, что тем же самым занимаются спецслужбы Великобритании и Франции. Информатором был американец Эдвард Сноуден. Будучи аналитиком АНБ и ЦРУ, он сумел похитить 1,7 млн секретных файлов.
Опасаясь преследования со стороны американских властей, Сноуден в мае 2013 г. взял отпуск и улетел в Гонконг. Там он публично выступил с разоблачениями и в ответ был обвинен США в разглашении государственной тайны. Сноуден планировал получить убежище в Гонконге, но власти дали понять, что его дальнейшее пребывание на острове нежелательно. В конце концов он укрылся в России и в 2022 г. получил гражданство.
Публикации Wikileaks
Джулиан Ассанж запустил сайт Wikileaks в декабре 2006 г. Первой громкой утечкой, опубликованной на нем, стало письмо, якобы написанное лидером повстанческого движения Сомали Хасаном Дахиром Авейсом. В нем он призывал своих сторонников нанимать киллеров для убийства правительственных чиновников. За этим последовала публикация руководства для тюремщиков Гуантанамо и документов одного из крупнейших частных банков Швейцарии Julius Baer, в которых речь шла в том числе об уходе от налогов при помощи офшоров.
Но по-настоящему звездным стал для WikiLeaks 2010 г. В апреле сайт опубликовал видеосъемку с борта американского военного вертолета в Ираке. На ней видно, как военные расстреливают гражданских, среди которых оказались сотрудники Reuters. Агентство три года безуспешно пыталось получить эту запись от минобороны США.
В июле было выложено около 75 000 документов о вторжении США в Афганистан. В октябре появилось «Иракское досье» – 391 832 документа о войне в Ираке и его оккупации американскими военными в 2004–2009 гг. Наконец, в ноябре Джулиан Ассанж опубликовал 251 287 дипломатических телеграмм США за 1966–2010 гг.