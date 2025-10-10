Газета
Штрафы за утечки персональных данных направят на «Экономику данных»

Увеличение финансирования этой статьи бюджета могут обеспечить оборотные штрафы
Лиана Липанова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

С 2026 г. поступления от штрафов за нарушения в сфере персональных данных (ПД) будут частично направляться на финансирование мероприятий нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и госпрограммы «Информационное общество». Это следует из проекта федерального бюджета на 2026–2028 гг., опубликованного 29 сентября.

Согласно документу, в 2026 г. на эти цели в бюджете предусмотрено до 67,5 млн руб., в 2027 г. – до 69,7 млн руб., в 2028 г. – до 70,9 млн руб. Средства будут выделяться «в случае и в пределах поступления доходов федерального бюджета от штрафов» по статье 13.11 КоАПа – за административные правонарушения в области персональных данных. Решения о распределении средств примет правительство.

