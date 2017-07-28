Премьер-министр Пакистана ушел в отставку из-за панамского досье

Верховный суд Пакистана признал, что премьер-министр страны Наваз Шариф не соответствует должности B.K. Bangash / AP

Верховный суд Пакистана признал, что премьер-министр страны Наваз Шариф не соответствует должности. Как сообщает ВВС, после этого Шариф подал в отставку. В его отношении и в отношении некоторых его родственников суд рекомендовал возбудить уголовные дела по статьям о коррупции. Также суд отстранил от должности и министра финансов Пакистана Исхака Дара, сообщает Reuters. Агентство назвало Дара ближайшим соратником Шарифа и напомнило, что благодаря ему рост экономики страны заметно ускорился.

Решение суда стало результатом расследования, которое началось после утечки в СМИ так называемого «панамского досье». Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал в 2015 г. расследование об офшорных счетах мировых политиков и общественных деятелей. Расследование было проведено с участием более чем сотни зарубежных СМИ на основе 11,5 млн документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которая, согласно документам, помогала клиентам уклоняться от налогов. В документах фигурирует множество имен чиновников, политиков и звезд из разных стран. Среди владельцев офшоров оказались и трое детей Шарифа.

Весной оппозиция уже подавала жалобу в Верховный суд в связи с этой информацией. В апреле суд рнешил, что доказательств вины Шарифа недостаточно для его отстранения от должности и что изучение подозрительных сделок необходимо продолжить. Тогда и сторонники, и противники Шарифа назвали это решение своей победой.

На этот раз пять членов судейской коллегии единогласно решили, что премьер-министра следует отстранить от должности, поскольку его семья не сумела обосновать происхождение своего состояния. Шариф также лишился права заседать в парламенте и избираться в него, заявил судья Эджаз Афзаль Хан.

До оглашения решения суда несколько министров правительства Пакистана заявили, что правящая партия примет любой вердикт. Решение суда приветствовала толпа, собравшаяся снаружи здания. Судьи решали судьбу премьера при усиленных мерах безопасности: здание суда охраняли около 3000 вооруженных полицейских и рейнджеров.

Вице-председатель партии Техрик-е-Инсаф Шах Мехмуд Куреши назвал решение суда историческим и похвалил проверявших премьера следователей за то, что они не поддались «огромному давлению» во имя справедливости. ВВС отмечает, что одни наблюдатели считают, что судебная власть в Пакистане наконец-то всерьез начала бороться с коррупцией, другие считают нынешнее решение очередным актом политических игр.

Reuters напоминает, что с момента обретения независимости в 1947 г. ни один премьер-министр Пакистана не отработал в этой должности свой срок до конца.

Первым высокопоставленным чиновником, который был вынужден уйти в отставку из-за панамского скандала, стал премьер-министр Исландии Сигмундур Гуннлейгссон, у которого также обнаружилась офшорная компания.