Премьер-министр Пакистана пока избежал отставки из-за «панамского досье»

Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф избежал отставки несмотря на то, что имена троих его детей оказались в списке владельцев офшоров в результате утечки «панамских файлов». Жалобу на премьера в Верховный суд страны направила оппозиция. Суд решил, что доказательств вины Шарифа недостаточно для его отстранения от должности, и вынес решение, что изучение подозрительных сделок необходимо продолжить. И сторонники, и противники Шарифа назвали это решение своей победой, сообщает ВВС.

Верховный суд Пакистана согласился изучить обвинения в том, что семья Шарифа могла использовать офшоры для незаконного обогащения и ухода от уплаты налогов. На расследовании настаивал лидер оппозиции Имран Хан. Суд взялся изучать документы о том, что дочь премьера Мариам, а также его сыновья Хасан и Хуссейн упомянуты в «панамских файлах» как владельцы офшорных компаний, через которые якобы проводились деньги для покупки роскошной недвижимости в Лондоне.

Шариф утверждает, что недвижимость была приобретена законно.

Из пяти судей Верховного суда двое проголосовали против премьера, трое - в его поддержку, отмечает ВВС.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал расследование об офшорных счетах мировых политиков и общественных деятелей. Расследование было проведено с участием более чем сотни зарубежных СМИ на основе 11,5 млн документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которая, согласно документам, помогала клиентам уклоняться от налогов. В документах фигурирует множество имен чиновников, политиков и звезд из разных стран.