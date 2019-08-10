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В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой

Американский миллиардер, финансист Джеффри Эпштейн, ранее обвиненный в преступлениях сексуального характера против несовершеннолетних, в ночь на 10 августа покончил с собой в тюрьме, передает телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов. Время смерти и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Эпштейн ожидал решения суда в федеральной тюрьме в Нижнем Манхэттене. Вину в инкриминируемых ему преступлениях он не признал. Ему грозило 45 лет тюрьмы. По информации телеканала, преступления относятся к периоду времени с 2002 по 2005 гг.

В 2007-2008 гг. Эпштейна обвиняли в растлении несовершеннолетних девушек. Ему грозил пожизненный тюремный срок. Однако тогда Эпштейн признал себя виновным в сексуальных преступлениях. Суд приговорил его к 13 месяцам тюрьмы. Во второй раз Эпштейна задержали 6 июля. Новые обвинения против бизнесмена стали причиной отставки министра труда Алекса Акосты, который в 2008 г. был прокурором по делу Эпштейна.

СМИ нередко называют Эпштейна миллиардером. Хотя размер его состояния неизвестен. По информации Forbes, стоимость имущества, среди которого имеется частный остров, свидетельствует об огромном богатстве Эпштейна. Американский журнал не приводит оценку состояния Эпштейна.