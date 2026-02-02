Как больше 3 млн файлов Эпштейна повлияют на Трампа

По мнению Дубравского, скандал вокруг дела Эпштейна вряд ли сильно затронет шансы республиканцев на промежуточных выборах, которые состоятся в ноябре 2026 г. Республиканцы будут концентрироваться на вопросах экономики и безопасности – самых важных для избирателей. При этом политконсультант отметил, что дело Эпштейна все равно будет всплывать в ходе избирательного цикла. «Оно не будет электорально важным, но будет средством атаки на Трампа и его союзников», – сказал эксперт. Сам же Трамп выберет молчание и уклонение от этой темы, так как, по его мнению, публикация документов – достаточный сигнал обществу. «Если же скандал будет досаждать Трампу, то всегда есть международная повестка, которая все может перебить», – сказал Дубравский.