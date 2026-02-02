Как больше 3 млн файлов Эпштейна повлияют на Трампа

Как больше 3 млн файлов Эпштейна повлияют на ТрампаПрезидент может попытаться отвлечь внимание самыми неожиданными и опасными способами
Более 1000 раз упоминается президент США Дональд Трамп в новой порции связанных с делом педофила-финансиста Джеффри Эпштейна документов (3,5 млн файлов), опубликованных Минюстом в конце января. Из множества политических и общественных деятелей там также упомянуты экс-президент Билл Клинтон (1993–2001 гг.) и миллиардер Илон Маск.
Файлы содержат подробности деятельности Эпштейна и его подельников, включая свидетельства очевидцев и жертв, официальные неопубликованные документы по его делу в начале 2000-х гг., описание структуры, а также неполные данные о ближнем круге финансиста, включая его подругу Гилэйн Максвелл (находится под стражей с июля 2020 г.). Среди документов была справка ФБР от середины 2021 г., в которой одна из предположительных жертв финансиста утверждала, что Максвелл познакомила ее с Трампом. Подчеркивается, что между ним и девушкой в итоге ничего не было. Обнаружен также список, собранный сотрудниками ФБР, где перечисляются все обвинения Трампа в изнасиловании.
Кроме того, в документах уточняются подробности дела женщины (упоминается под специальным общим псевдонимом Джейн Доу), обвинявшей Трампа в ее изнасиловании, которое якобы произошло в 1994 г. (тогда ей было 13 лет). Стоит уточнить, что эта история всплывала и во время первой президентской кампании Трампа в 2016 г. Все три соответствующих иска были отозваны. Один из них – незадолго до тогдашних выборов, на которых в итоге победу одержал Трамп.
Отвечая 1 февраля на связанные с темой Эпштейна вопросы журналистов на борту президентского самолета, Трамп сказал: «Я не видел их [документы], но очень важные люди сказали, что это не только оправдывает меня, но и приводит к результату, на который не рассчитывали некоторые люди, радикальные левые». На протяжении многих месяцев Трамп и члены его команды пытаются представить историю вокруг публикации документов по делу Эпштейна в качестве нападки со стороны своих внутриполитических противников.
При этом пока нельзя точно сказать, насколько действительно опасными с политической точки зрения являются эти документы для самого президента. Сложно также понять, наносят ли новые подробности по этому делу удар по рейтингу главы государства.
Согласно агрегатору Real Clear Politics, его рейтинг составляет 42,6%. Если обратиться к данным за первый срок (2017–2021 гг.), то нынешние показатели для Трампа вполне нормальные и естественные для него. Переход показателя в отрицательную зону (ниже 50%) начался еще в марте 2025 г., а до 45% он не доходил с конца октября, хотя новый виток скандала вокруг публикации документов Эпштейна начался в ноябре. Рейтинг Трампа снижался из-за недовольства американцев его экономической и иммиграционной политикой.
Что касается конкретно дела Эпштейна, то, по данным опроса YouGov, проведенного в период с 13 по 15 января, 69% американцев были уверены, что правительство США скрывает детали, связанные с ним. При этом только 25% заявили, что положительно оценивают то, как Трамп действует на этом направлении, а 61% – негативно. Интересно, что 50% считают Трампа близким другом Эпштейна, 15% – другом, но не близким. Вместе с этим 49% считают, что Трамп был вовлечен в преступления Эпштейна, а также что он многое знал о действиях финансиста в отношении несовершеннолетних девушек.
История с Эпштейном станет постоянным оружием оппонентов Трампа как против него самого, так и против его сторонников, говорит руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский. Эксперт объяснил, что часть избирателей уже точно приняла для себя решение о степени вовлеченности Трампа в события, связанные с личностью Эпштейна. Он отметил, что мнение этой части электората может обосновываться их партийной принадлежностью: для демократов Трамп априори виновен, а республиканцы могут допустить, что он упоминается в списках, но посчитать это недостаточным для его осуждения.
По мнению Дубравского, скандал вокруг дела Эпштейна вряд ли сильно затронет шансы республиканцев на промежуточных выборах, которые состоятся в ноябре 2026 г. Республиканцы будут концентрироваться на вопросах экономики и безопасности – самых важных для избирателей. При этом политконсультант отметил, что дело Эпштейна все равно будет всплывать в ходе избирательного цикла. «Оно не будет электорально важным, но будет средством атаки на Трампа и его союзников», – сказал эксперт. Сам же Трамп выберет молчание и уклонение от этой темы, так как, по его мнению, публикация документов – достаточный сигнал обществу. «Если же скандал будет досаждать Трампу, то всегда есть международная повестка, которая все может перебить», – сказал Дубравский.
Дело Эпштейна будет долго еще всплывать, соглашается старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По мнению эксперта, в надежде снизить давление на внутриполитическом направлении Трамп попытается усилить свою внешнеполитическую активность. «Резкие движения могут быть в отношении Европы в связи с Гренландией, в отношении Кубы и Ирана», – сказал Кошкин. Но резкие движения возможны и на внутриполитическом поле. Кошкин, в частности, напомнил нападки Трампа на экс-президента Барака Обаму (2009–2017 гг.) и на председателя ФРС Джерома Пауэлла. «Резких движений можно ждать от Трампа и внутри США, и за их пределами», – резюмировал эксперт.