Вучич допустил начало военной операции США против Ирана в течение 48 часов

Вучич допустил начало военной операции США против Ирана в течение 48 часовПо его словам, таким образом Трамп может попытаться отвлечь общественность от скандала вокруг Эпштейна
США нанесут удар по Ирану в течение 48 часов из-за новых публикаций документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, заявил президент Сербии Александр Вучич на телеканале Pink TV.
По его словам, удар будет осуществлен для отвлечения внимания общественности. Вучич сказал, что лидеры стран часто принимают решения о взрывах и нападениях на фоне крупных скандалов в СМИ.
Он напомнил о деле Моники Левински, которая оказалась в центре секс-скандала в 1998 г. из-за интимной связи с президентом США Биллом Клинтоном. В том же году Штаты совместно с Великобританией начали операцию «Лис пустыни», в ходе которой Ирак подвергся интенсивным бомбардировкам.
Президент Сербии добавил, что почти уверен в том, что публикация новых документов по делу Эпштейна ускорит принятие некоторых решений. По его словам, в ближайшее время стоит ожидать важных событий.
30 января министерство юстиции США опубликовало минимум 3 млн страниц документов из архива дела Эпштейна. Имя президента США Дональда Трампа в нем упоминается более 3000 раз, в том числе в контексте насилия в отношении несовершеннолетних.
Сам Трамп ранее неоднократно отрицал какие-либо противоправные действия и официально не обвинялся по делам, связанным с Эпштейном. Обвинения в связях с финансистом он называл фабрикацией демократов.
Дело Эпштейна – это уголовное расследование в отношении американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в создании международной сети по сексуальной эксплуатации в том числе несовершеннолетних девушек. Преступления совершались с 1990-х гг. в его особняках в США и на частном острове. Ключевой соучастницей была Гисин Максвелл, осужденная в 2021 г. на 20 лет.
В 2008 г. Эпштейн избежал серьезного наказания по сделке со следствием, что вызвало скандал. После нового ареста в 2019 г. он был найден мертвым в тюрьме. Дело привлекло внимание из-за масштабных связей Эпштейна с политической и бизнес-элитой. В 2024–2025 гг. публикация тысяч страниц судебных документов с именами фигурантов вызвала новые обсуждения. Обнародовать документы обещал Трамп во время своей предвыборной кампании.