Вучич допустил начало военной операции США против Ирана в течение 48 часов

В 2008 г. Эпштейн избежал серьезного наказания по сделке со следствием, что вызвало скандал. После нового ареста в 2019 г. он был найден мертвым в тюрьме. Дело привлекло внимание из-за масштабных связей Эпштейна с политической и бизнес-элитой. В 2024–2025 гг. публикация тысяч страниц судебных документов с именами фигурантов вызвала новые обсуждения. Обнародовать документы обещал Трамп во время своей предвыборной кампании.