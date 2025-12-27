Трамп призвал минюст США раскрыть имена упомянутых в деле Эпштейна демократов
Президент США Дональд Трамп призвал министерство юстиции США опубликовать материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна и предать огласке имена демократов, которые, по его утверждению, сотрудничали с ним. Соответствующее заявление Трамп сделал в Truth Social.
По словам политика, минюст якобы вынужден тратить время на «инспирированную демократами мистификацию», тогда как должен сосредоточиться на других вопросах, включая расследование нарушений на выборах. Трамп подчеркнул, что с Эпштейном, по его версии, были связаны именно представители демократической партии, а не республиканцы.
26 декабря Трамп пригрозил демократам «последним Рождеством» из-за публикации материалов дела Эпштейна. Он осудил тех, кто поддерживал финансиста, обвиненного в растлении несовершеннолетних, и называл его «величайшим парнем на земле», а затем отвернулся, когда дела стали «слишком горячими». Трамп подчеркнул, что отказался от Эпштейна задолго до того, как это стало популярным.
22 декабря минюст США заявил, что не станет скрывать данные известных лиц при публикации документов и фотографий по делу Эпштейна. Сведения о предполагаемых жертвах были скрыты, поскольку минюст получил с их стороны соответствующие заявления. На тот момент были опубликованы порядка 100 000 документов по делу. В ведомстве сообщили, что планируют опубликовать еще «сотни тысяч страниц» по делу Эпштейна.