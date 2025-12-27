Трамп призвал минюст США раскрыть имена упомянутых в деле Эпштейна демократов

22 декабря минюст США заявил, что не станет скрывать данные известных лиц при публикации документов и фотографий по делу Эпштейна. Сведения о предполагаемых жертвах были скрыты, поскольку минюст получил с их стороны соответствующие заявления. На тот момент были опубликованы порядка 100 000 документов по делу. В ведомстве сообщили, что планируют опубликовать еще «сотни тысяч страниц» по делу Эпштейна.