Трамп пригрозил демократам последним Рождеством из-за дела Эпштейна

Трамп пожелал счастливого Рождества «всем, включая многих подлецов, которые любили [финансиста] Джеффри Эпштейна», обвиненного в растлении несовершеннолетних. давали ему пачки денег, ездили на его остров, посещали его вечеринки и думали, что он величайший парень на земле». По его словам, все это делалось только для того, чтобы «бросить его [Эпштейна], как собаку, когда дела стали слишком горячими». Трамп подчеркнул, что эти люди заявляли, что не имеют к Эпштейну никакого отношения, называли его отвратительным человеком и обвиняли его, Трампа, который «единственный» отказался от Эпштейна «задолго до того, как это стало модным».