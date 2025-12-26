Трамп пригрозил демократам последним Рождеством из-за дела Эпштейна
Президент США Дональд Трамп пригрозил демократам «последним Рождеством» на фоне публикации материалов дела Эпштейна. Соответствующий пост глава Белого дома опубликовал в соцсети TruthSocial.
Трамп пожелал счастливого Рождества «всем, включая многих подлецов, которые любили [финансиста] Джеффри Эпштейна», обвиненного в растлении несовершеннолетних. давали ему пачки денег, ездили на его остров, посещали его вечеринки и думали, что он величайший парень на земле». По его словам, все это делалось только для того, чтобы «бросить его [Эпштейна], как собаку, когда дела стали слишком горячими». Трамп подчеркнул, что эти люди заявляли, что не имеют к Эпштейну никакого отношения, называли его отвратительным человеком и обвиняли его, Трампа, который «единственный» отказался от Эпштейна «задолго до того, как это стало модным».
«Когда их имена будут раскрыты в продолжающейся радикальной левой охоте на ведьм <…>, и выяснится, что они все демократы, придется много объяснять», – подчеркнул Трамп.
Американкий лидер напомнил, что The New York Times стала одной из газет, которая была вынуждена извиняться за свои «плохие и ошибочные «репортажи» о выборах». По его словам, «те же самые неудачники снова взялись за дело», только теперь «очень многие из их друзей, в основном невиновных, сильно пострадают и запятнают свою репутацию».
«Но, к сожалению, так обстоит дело в мире коррумпированной демократической политики! Наслаждайтесь тем, что может стать вашим последним Рождеством!», – написал Трамп.
22 декабря минюст США заявил, что не станет скрывать данные известных лиц при публикации документов и фотографий по делу Эпштейна. Сведения о предполагаемых жертвах были скрыты, поскольку минюст получил с их стороны соответствующие заявления. На тот момент были опубликованы порядка 100 000 документов по делу. В ведомстве сообщили, что планируют опубликовать еще «сотни тысяч страниц» по делу Эпштейна.