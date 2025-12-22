Минюст США обещал не скрывать данные известных лиц в «файлах Эпштейна»
Минюст США не будет скрывать данные известных лиц при публикации документов и фотографий по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в растлении несовершеннолетних. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.
Данные предполагаемых жертв были скрыты, поскольку минюст получил с их стороны соответствующие заявления. Каждый документ перед публикацией проверяется юристами, добавили в минюсте.
Пока были опубликованы порядка 100 000 документов по делу. В ведомстве сообщили, что планируют опубликовать еще «сотни тысяч страниц» по делу Эпштейна.
Минюст США в ночь на 20 декабря начал публикацию новых документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в многочисленных сексуальных преступлениях. На новых опубликованных фотографиях замечены знаменитости: экс-президент США Билл Клинтон, певец Майкл Джексон, музыкант Мик Джаггер, основатель Microsoft Билл Гейтс, певица Дайана Росс и др.
Большинство данных были скрыты за черными прямоугольниками с целью сокрытия личной информации жертв. Также были полностью скрыты более 100 страниц документа, связанного с расследованием большого жюри.