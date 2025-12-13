Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп не видит ничего особенного в публикации фото с ним по делу Эпштейна

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит ничего особенного в публикации новых фотографий с собой по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

«У него есть фотографии со всеми. Я имею в виду, почти – сотни и сотни людей имеют фотографии с ним. Так что в этом нет ничего особенного», – подчеркнул Трамп (цитата по Sky News).

12 декабря демократы, входящие в состав комитета по надзору палаты представителей, опубликовали 19 фотографий из поместья Эпштейна. На снимках из архива изображен в том числе Трамп с несколькими женщинами и презервативы с надписью на этикетке «Я огромный!» и изображением американского президента. По данным комитета, на фотографиях нет фрагментов домогательств или предположительно несовершеннолетних девушек. Время и место съемок неизвестны.

Сможет ли Дональд Трамп отмыться от связей с педофилом Эпштейном

Политика / Международные новости

20 ноября Трамп подписал законопроект о раскрытии материалов Эпштейна. Днем ранее палата представителей конгресса США подавляющим большинством голосов одобрила документ, обязывающий министерство юстиции рассекретить все материалы дела финансиста. Единственным противником инициативы стал республиканец Клей Хиггинс от Луизианы.

12 ноября демократы в палате представителей США опубликовали электронные письма, в которых Эпштейн упоминал Трампа. Он утверждал, что тот «проводил часы» в его доме с одной из жертв секс-торговли. По данным CBC, имя Трампа упоминается в новых опубликованных документах около 1500 раз.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её