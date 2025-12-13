Трамп не видит ничего особенного в публикации фото с ним по делу Эпштейна

12 декабря демократы, входящие в состав комитета по надзору палаты представителей, опубликовали 19 фотографий из поместья Эпштейна. На снимках из архива изображен в том числе Трамп с несколькими женщинами и презервативы с надписью на этикетке «Я огромный!» и изображением американского президента. По данным комитета, на фотографиях нет фрагментов домогательств или предположительно несовершеннолетних девушек. Время и место съемок неизвестны.