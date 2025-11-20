Газета
Главная / Политика /

Трамп подписал закон об обнародовании материалов Эпштейна

Они могут раскрыться его связи с финансистом, считают американские СМИ
Инна Шульгина
Official White House
Official White House

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о раскрытии материалов финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальных преступлениях. Об этом американский лидер написал в своей соцсети TruthSocial.

Глава Белого дома напомнил, что обвинение Эпштейну было предъявлено в 2019 г. «Министерством юстиции Трампа (не демократами!)». По его словам, Эпштейн «был убежденным демократом, пожертвовал тысячи долларов политикам-демократам и был тесно связан со многими известными деятелями Демократической партии».

«Возможно, правда об этих демократах и ​​их связях с Джеффри Эпштейном скоро откроется, потому что я только что подписал законопроект о раскрытии материалов Эпштейна», – написал Трамп.

Трамп фразой «тихо, свинка» ответил журналистке на вопрос об Эпштейне

Политика / Международные новости

Палата представителей конгресса США подавляющим большинством голосов (427 против 1) одобрила законопроект, обязывающий министерство юстиции рассекретить все материалы дела Эпштейна. Единственным противником инициативы стал республиканец Клей Хиггинс от Луизианы.

12 ноября демократы в палате представителей США опубликовали электронные письма, где Эпштейн упоминал Трампа. Он утверждал, что тот «проводил часы» в его доме с одной из жертв. Наибольшее внимание американских СМИ привлекли утверждения Эпштейна от 31 января 2019 г. (за семь месяцев до, как было официально установлено, его самоубийства в тюрьме) о том, что Трамп якобы знал «про девочек». Белый дом опроверг информацию, назвав публикацию писем политическим спектаклем.

Трамп отрицал свои связи с Эпштейном. На фоне публикации писем он призвал республиканцев в конгрессе США проголосовать за раскрытие материалов.

