Трамп подписал закон об обнародовании материалов Эпштейна

12 ноября демократы в палате представителей США опубликовали электронные письма, где Эпштейн упоминал Трампа. Он утверждал, что тот «проводил часы» в его доме с одной из жертв. Наибольшее внимание американских СМИ привлекли утверждения Эпштейна от 31 января 2019 г. (за семь месяцев до, как было официально установлено, его самоубийства в тюрьме) о том, что Трамп якобы знал «про девочек». Белый дом опроверг информацию, назвав публикацию писем политическим спектаклем.