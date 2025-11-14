Сможет ли Дональд Трамп отмыться от связей с педофилом Эпштейном

Наибольшее внимание американских СМИ привлекли утверждения Эпштейна от 31 января 2019 г. (за семь месяцев до, как было официально установлено, его самоубийства в тюрьме) о том, что Трамп якобы знал «про девочек». А в декабре 2015 г., когда на Эпштейна уже подала в суд одна из его жертв Вирджиния Джуффре, финансист вел переписку с журналистом Майклом Вульфом. Согласно тексту письма, Вульф предупредил Эпштейна о возможном интервью Трампа на телеканале CNN. По мнению писателя, попытки Трампа откреститься от связей с Эпштейном дали бы последнему «PR- и политический капитал»: «Если окажется, что он побеждает (Трамп тогда уже вел свою президентскую кампанию 2016 г. – «Ведомости»), то ты бы мог спасти его, делая его своим должником».