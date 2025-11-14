Сможет ли Дональд Трамп отмыться от связей с педофилом Эпштейном

Сможет ли Дональд Трамп отмыться от связей с педофилом ЭпштейномДемократы используют эту историю на следующих выборах
Умерший в заключении в августе 2019 г. финансист и педофил Джеффри Эпштейн неоднократно упоминал президента США Дональда Трампа в своей электронной переписке с высокопоставленными чиновниками. Это стало известно из документов, опубликованных 12 ноября демократами из комитета по надзору и правительственной реформе при палате представителей США.
Наибольшее внимание американских СМИ привлекли утверждения Эпштейна от 31 января 2019 г. (за семь месяцев до, как было официально установлено, его самоубийства в тюрьме) о том, что Трамп якобы знал «про девочек». А в декабре 2015 г., когда на Эпштейна уже подала в суд одна из его жертв Вирджиния Джуффре, финансист вел переписку с журналистом Майклом Вульфом. Согласно тексту письма, Вульф предупредил Эпштейна о возможном интервью Трампа на телеканале CNN. По мнению писателя, попытки Трампа откреститься от связей с Эпштейном дали бы последнему «PR- и политический капитал»: «Если окажется, что он побеждает (Трамп тогда уже вел свою президентскую кампанию 2016 г. – «Ведомости»), то ты бы мог спасти его, делая его своим должником».
Кроме того, в письмах также зафиксированы попытки Эпштейна предложить свои услуги представителям России для налаживания отношений с Трампом. Как сообщило издание Politico со ссылкой на документы, незадолго до саммита президента России Владимира Путина и Трампа в Хельсинки в 2018 г. Эпштейн безуспешно добивался разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В качестве связующего звена он пытался привлечь тогдашнего генсекретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда. «Думаю, Вы [Ягланд] можете сказать Путину, что Лавров узнает много инсайдерской информации, если поговорит со мной», – писал Эпштейн. Ягланд в ответ пообещал, что попробует связать его с российским министром.
В целом финансист пытался часто подчеркивать свои связи с Трампом, а также давать рекомендации его экс-советнику Стиву Бэннону (занимал пост в 2017 г.) по выстраиванию коммуникаций с европейскими правыми силами. Среди наиболее известных личностей, с которыми Эпштейн вел переписку, также оказались наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд и экс-министр финансов США Ларри Саммерс (1999–2001 гг.).
По данным канадского телеканала CBC, имя Трампа упоминается всего около 1500 раз в новых опубликованных документах (там около 20 000 страниц). Но там не содержится принципиально новых подробностей о его отношениях с финансистом-педофилом.
Как и раньше, когда речь заходила про его связи с Эпштейном, Трамп сейчас снова отверг обвинения. «Демократы снова пытаются использовать сфабрикованную историю с Джеффри Эпштейном, потому что они сделают все возможное, чтобы отвлечь внимание от того, как плохо они справились с шатдауном и многих других тем. Только очень плохой или глупый республиканец купится на это», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social. После того как история с Эпштейном снова вышла на первые полосы СМИ, некоторые однопартийцы президента заняли противоположную позицию.
Раскол среди республиканцев вполне возможен, так как эта партия сама сделала историю вокруг Эпштейна политическим оружием против демократов ранее, в 2024 г., говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин.
Согласно октябрьскому опросу служб канала PBS News, радио NPR и агентства Marist Poll, 77% американцев выступают за публикацию документов, связанных с делом Эпштейна. Подход к этому вопросу со стороны администрации Трампа негативно оценили 25% республиканцев, 30% не высказали свое мнение, а 45% – поддержали. Всего 61% американцев негативно оценивает подход Белого дома к обнародованию документов, связанных с делом Эпштейна. Среди наиболее важной электоральной группы – независимых избирателей – доля недовольных достигает 69%.
Демократы определенно будут использовать файлы Эпштейна против Трампа и его партии на выборах, уверен руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский. Но серьезный удар по рейтингу президента могут нанести только явные свидетельства того, что Трамп напрямую нарушал закон, полагает эксперт. По мнению Дубравского, концентрация исключительно на Трампе не гарантирует демократам победу на промежуточных выборах в ноябре 2026 г.
В преддверии промежуточных выборов Трамп попытается сместить внимание общественности на негативную роль демократов по многим вопросам, подчеркивает Кошкин. По словам Дубравского, в момент принятия решения избиратель будет размышлять еще о десятке других тем, которые влияют на него в большей степени.
Согласно агрегатору опросов газеты The New York Times от 13 ноября, рейтинг Трампа составляет 41% – это самый низкий показатель за все время после его возвращения в Белый дом в январе 2025 г.