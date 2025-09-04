Конгресс США обнародовал «пропавшую минуту» из дела Эпштейна
Так называемая «пропавшая минута» с видеозаписи камеры наблюдения в блоке тюрьмы, где умер американский финансист Джеффри Эпштейн, больше не считается утраченной, сообщает CBS News. Конгресс США опубликовал расширенную версию записи, включающую ранее отсутствовавший фрагмент, вызвавший множество теорий заговора.
В более ранней версии видео, обнародованной ФБР, отсутствовал один минутный отрезок. Тогда генпрокурор Пэм Бонди объясняла его «системным сбросом данных», происходящим каждую ночь. Однако новые кадры, охватывающие период с 18:00 9 августа до 7:00 10 августа 2019 г., полностью закрывают этот промежуток. На них, по данным CBS News, не зафиксировано ничего необычного.
Видео показывает, как Эпштейна вечером сопровождают на ярус G, где он, нарушив правила, совершает телефонный звонок, а затем возвращается в камеру на ярусе L. Позднее, около полуночи, сотрудник исправительного учреждения покидает пост, но, судя по записи, не приближается к блоку заключенного. Эпштейна нашли мертвым утром 10 августа. Судмедэксперты официально признали его смерть самоубийством.
При этом новая версия вызывает новые вопросы. В ней отсутствуют метаданные, а качество изображения заметно ниже: частота кадров снижена, разрешение уменьшено, а на движении заметен эффект «двоения». Эксперты отмечают, что это может быть связано с особенностями экспорта записи, но при этом признают: камера имела ограниченный угол обзора, что теоретически позволяло незаметно проникнуть на ярус.
Эпштейна обвиняли в принуждении несовершеннолетних к сексуальному рабству и вовлечении их в проституцию, а также сборе компромата на представителей элитных кругов. Его дело содержит тысячи документов, включая свидетельские показания, переписку и финансовые документы. Он умер в тюрьме в 2019 г., предположительно покончив с собой.
В июле президент США Дональд Трамп назвал «список Эпштейна» творением Барака Обамы, Хиллари Клинтон и администрации Джо Байдена. 19 июля The New York Times опубликовала материал о 15-летней дружбе Трампа и Эпштейна до конфликта в 2004 г.