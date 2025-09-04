Конгресс США обнародовал «пропавшую минуту» из дела Эпштейна

При этом новая версия вызывает новые вопросы. В ней отсутствуют метаданные, а качество изображения заметно ниже: частота кадров снижена, разрешение уменьшено, а на движении заметен эффект «двоения». Эксперты отмечают, что это может быть связано с особенностями экспорта записи, но при этом признают: камера имела ограниченный угол обзора, что теоретически позволяло незаметно проникнуть на ярус.