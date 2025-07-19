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NYT рассказала о 15-летней дружбе Трампа с Эпштейном

Ведомости

Тесное общение президента США Дональда Трампа со скандально известным миллиардером Джеффри Эпштейном продолжалось около 15 лет – с начала 1990-х гг. до конфликта в 2004 г. Знакомство состоялось после приобретения Эпштейном недвижимости по соседству с флоридским клубом Мар-а-Лаго, принадлежавшим Трампу. Об этом пишет газета The New York Times.

В публикации упоминается, что одна из пострадавших, обвинивших Эпштейна в сексуальном насилии, была представлена ему во время работы в резиденции Трампа. Другая жертва утверждала о домогательствах со стороны политика во время визита в Trump Tower.

Как сообщает NYT, разрыв между Трампом и Эпштейном произошел из-за спора о флоридской вилле, которую политик впоследствии приобрел за $41 млн.

Эпштейн умер в тюрьме в 2019 г., предположительно покончив с собой. Его обвиняли в принуждении несовершеннолетних к сексуальному рабству и вовлечении их в проституцию, а также сборе компромата на представителей элитных кругов.  Его дело содержит тысячи документов, включая свидетельские показания, переписку и финансовые документы.

13 июля Трамп назвал «список Эпштейна» творением Барака Обамы, Хиллари Клинтон и администрации Джо Байдена. Со слов Трампа, члены Демократической партии сфабриковали «список Эпштейна» «точно так же, как они создали фальшивое досье Хиллари Клинтон или Кристофера Стила», – считает американский президент.

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