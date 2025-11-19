Закон о публикации материалов дела Эпштейна направили на подпись Трампу

12 ноября демократы в палате представителей США опубликовали электронные письма, где Эпштейн упоминал Трампа, утверждая, что тот «проводил часы» в его доме с одной из жертв. Эти материалы вызвали резонанс. Белый дом опроверг информацию, назвав публикацию писем политическим спектаклем. Наибольшее внимание привлекли утверждения Эпштейна от 31 января 2019 г. (за семь месяцев до, как было официально установлено, его самоубийства в тюрьме) о том, что Трамп якобы знал «про девочек». Трамп заявлял, что не связан с Эпштейном и не может фигурировать в его «файлах». На фоне публикации писем он призвал республиканцев в конгрессе США проголосовать за раскрытие материалов.