Закон о публикации материалов дела Эпштейна направили на подпись Трампу
Палата представителей конгресса США подавляющим большинством голосов (427 против 1) одобрила законопроект, обязывающий министерство юстиции рассекретить все материалы дела Джеффри Эпштейна. Единственным противником инициативы стал республиканец Клей Хиггинс от Луизианы, сообщает CNN.
Законодательный акт будет незамедлительно передан в сенат, где уже достигнуто соглашение о его единогласном одобрении. Как заявил лидер большинства Джон Тун, формальная передача документа в верхнюю палату состоится 19 ноября.
Сенаторам не потребуется дополнительных голосований: после получения документов законопроект автоматически будет направлен на стол президенту. Администрация Трампа подтвердила готовность подписать документ.
Президент Дональд Трамп, который во время голосования в конгрессе проводил ужин с наследным принцем Саудовской Аравии, заявил о безразличии к срокам принятия законопроекта сенатом. Старший представитель администрации уточнил, что подписание состоится сразу после поступления документа в Белый дом.
12 ноября демократы в палате представителей США опубликовали электронные письма, где Эпштейн упоминал Трампа, утверждая, что тот «проводил часы» в его доме с одной из жертв. Эти материалы вызвали резонанс. Белый дом опроверг информацию, назвав публикацию писем политическим спектаклем. Наибольшее внимание привлекли утверждения Эпштейна от 31 января 2019 г. (за семь месяцев до, как было официально установлено, его самоубийства в тюрьме) о том, что Трамп якобы знал «про девочек». Трамп заявлял, что не связан с Эпштейном и не может фигурировать в его «файлах». На фоне публикации писем он призвал республиканцев в конгрессе США проголосовать за раскрытие материалов.