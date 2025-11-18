Трамп фразой «тихо, свинка» ответил журналистке на вопрос об Эпштейне

12 ноября демократы в палате представителей США опубликовали электронные письма, где Эпштейн упоминал Трампа, утверждая, что тот «проводил часы» в его доме с одной из жертв. Эти материалы вызвали резонанс. Белый дом оперативно опроверг информацию, назвав публикацию писем политическим спектаклем. По словам пресс-секретаря Кэролайн Левитт, Трамп выгнал Эпштейна из своего клуба много лет назад «за приставания к сотрудницам».