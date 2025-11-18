Трамп фразой «тихо, свинка» ответил журналистке на вопрос об Эпштейне
Президент США Дональд Трамп неожиданно отреагировал на вопрос журналистки о деле финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, фразой: «тихо, свинка». Этот комментарий прозвучал на борту президентского лайнера Air Force One, запись опубликовало издание CNN.
«Тихо, тихо, свинка», – сказал американский лидер, указывая пальцем на женщину-журналистку.
17 ноября на мероприятии с руководством ФИФА в Белом доме Трамп заявил, что никак не относится к Эпштейну. Американский лидер подчеркнул, что все друзья скандального финансиста «были демократами».
В тот же день Трамп призвал конгресс проголосовать за полное обнародование материалов дела Эпштейна. Он обвинил партию демократов в том, что они используют эту тему для отвлечения внимания населения от успехов республиканцев. По словам главы Белого дома, пришло время двигаться дальше.
12 ноября демократы в палате представителей США опубликовали электронные письма, где Эпштейн упоминал Трампа, утверждая, что тот «проводил часы» в его доме с одной из жертв. Эти материалы вызвали резонанс. Белый дом оперативно опроверг информацию, назвав публикацию писем политическим спектаклем. По словам пресс-секретаря Кэролайн Левитт, Трамп выгнал Эпштейна из своего клуба много лет назад «за приставания к сотрудницам».