Трамп опроверг свою связь с делом Эпштейна
Президент США Дональд Трамп на мероприятии с руководством ФИФА в Белом доме заявил, что никак не относится к финансисту Джеффри Эпштейну, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
«Мы не имеем никакого отношения к Эпштейну. <...> Все его друзья были демократами», - сказал американский лидер.
17 ноября Трамп также призвал конгресс проголосовать за обнародование материалов дела Эпштейна. Он обвинил партию демократов в том, что она использует тему этих файлов, чтобы отвлечь внимание населения от успехов республиканцев. По словам главы Белого дома, пора двигаться дальше.
12 ноября сама Демократическая партия опубликовала электронные письма, в которых Эпштейн упоминает американского президента. В них он говорил, что Трамп «проводил часы» в его доме с одной из жертв. По мнению Белого дома, такие обвинения можно назвать «политическим спектаклем».
После смерти финансиста в 2019 г. Трамп говорил, что «понятия не имел» о его преступлениях. Финансист проходил по делу о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних. Его обвиняли в принуждении детей к сексуальному рабству и вовлечении их в проституцию, а также в сборе компромата на представителей элитных кругов.