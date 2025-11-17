Трамп призвал конгресс проголосовать за обнародование файлов Эпштейна
Президент США Дональд Трамп призвал конгресс проголосовать за обнародование файлов финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за преступления против несовершеннолетних. Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.
Он обвинил демократическую партию в том, что она используют Эпштейна для отвлечения общественности от успехов республиканцев. Трамп заявил, что им скрывать нечего и пора двигаться дальше.
«Министерство юстиции уже передало общественности десятки тысяч страниц по делу Эпштейна, проверяет связи различных демократов (Билла Клинтона, Рида Хоффмана, Ларри Саммерса и др.) с Эпштейном, а комитет по надзору палаты представителей может получить все, на что имеет законное право, – мне все равно!», – написал он.
По словам Трампа, для него важнее, чтобы республиканцы вернулись к экономическим вопросам, восстановлению армии, защите границы, депортации мигрантов и прекращению участия мужчин в женских видах спорта. Он отметил, что если у демократов было бы что-то существенное, то они бы это опубликовали еще до победы республиканцев. Президент США добавил, что «ловушка» Эпштейна на самом деле является проклятием для самих демократов.
12 ноября демократы в палате представителей США опубликовали электронные письма, в которых осужденный за сексуальные преступления финансист Эпштейн упоминает президента Трампа, утверждая, что тот «проводил часы» в его доме с одной из жертв. 14 ноября американский лидер поручил генпрокурору и минюсту США расследовать возможную связь демократов с Эпштейном.