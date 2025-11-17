Трамп призвал конгресс проголосовать за обнародование файлов Эпштейна

По словам Трампа, для него важнее, чтобы республиканцы вернулись к экономическим вопросам, восстановлению армии, защите границы, депортации мигрантов и прекращению участия мужчин в женских видах спорта. Он отметил, что если у демократов было бы что-то существенное, то они бы это опубликовали еще до победы республиканцев. Президент США добавил, что «ловушка» Эпштейна на самом деле является проклятием для самих демократов.