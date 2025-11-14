Трамп поручил расследовать связь демократов с Эпштейном
Президент США Дональд Трамп поручил генпрокуратуру и минюсту США расследовать возможную связь демократов с финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за преступления против несовершеннолетних. Об этом Трамп объявил в Truth Social.
«Когда демократы используют миф об Эпштейне, <...> чтобы отвлечь внимание от катастрофического закрытия правительства и всех их других неудач, я буду просить генпрокурора Пэм Бонди и министерство юстиции, вместе с нашими великими патриотами из ФБР, расследовать связи Джеффри Эпштейна с Биллом Клинтоном, Ларри Саммерсом, Рейдом Хоффманом, J.P. Morgan, Chase и многими другими людьми и учреждениями», – написал он.
12 ноября демократы в палате представителей США опубликовали электронные письма, в которых осужденный за сексуальные преступления финансист Эпштейн упоминает президента Трампа, утверждая, что тот «проводил часы» в его доме с одной из жертв. По данным телеканала CBC, имя Трампа упоминается всего около 1500 раз в новых опубликованных документах (там около 20 000 страниц). Но там не содержится принципиально новых подробностей о его отношениях с финансистом-педофилом.
Белый дом назвал публикацию писем «политическим спектаклем».
Руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский говорил «Ведомостям», что демократы определенно будут использовать файлы Эпштейна против Трампа и его партии на выборах, но серьезный удар по рейтингу президента могут нанести только явные свидетельства нарушения закона.