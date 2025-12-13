Демократы опубликовали новые фотографии из архива Эпштейна с Трампом и Клинтоном

На фото отмечены в том числе Трамп с несколькими женщинами, а также презервативы с надписью на этикетке «Я огромный!» и изображением американского лидера. По данным комитета, на снимках нет фрагментов домогательств или предположительно несовершеннолетних девушек. Время и место съемок также неизвестны.