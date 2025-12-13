Демократы опубликовали новые фотографии из архива Эпштейна с Трампом и Клинтоном
Демократы, которые входят в состав комитета по надзору палаты представителей, опубликовали 19 фотографий из поместья финансиста Джеффри Эпштейна, сообщил телеканал CNN. На снимках из архива обвиненного в секс-торговле американца также изображены президент США Дональд Трамп, экс-глава Белого дома Билл Клинтон, основатель Microsoft и миллиардер Билл Гейтс и др.
На фото отмечены в том числе Трамп с несколькими женщинами, а также презервативы с надписью на этикетке «Я огромный!» и изображением американского лидера. По данным комитета, на снимках нет фрагментов домогательств или предположительно несовершеннолетних девушек. Время и место съемок также неизвестны.
20 ноября Трамп подписал законопроект о раскрытии материалов Эпштейна. Он подчеркнул, что обвинение было предъявлено финансисту в 2019 г. «министерством юстиции Трампа (не демократами!)». Он причислил Эпштейна к убежденным демократам, который «пожертвовал тысячи долларов политикам-демократам и был тесно связан со многими известными деятелями Демократической партии».
12 ноября демократы в палате представителей США опубликовали электронные письма, где Эпштейн упоминал Трампа. Он утверждал, что тот «проводил часы» в его доме с одной из жертв секс-торговли.