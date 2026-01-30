Имя Трампа было упомянуто более 3000 раз в новых материалах дела Эпштейна

22 декабря минюст США заявил, что не станет скрывать данные известных лиц при публикации документов и фотографий по делу Эпштейна. Имена предполагаемых жертв не разглашались, так как они подали соответствующие заявления в министерство юстиции. На тот момент было опубликовано около 100 000 документов по делу. Ведомство планирует обнародовать еще «сотни тысяч страниц», связанных с делом Эпштейна.