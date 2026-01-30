Имя Трампа было упомянуто более 3000 раз в новых материалах дела Эпштейна
Имя президента США Дональда Трампа упоминается более 3000 раз в новых опубликованных материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, опубликованных министерством юстиции США. Об этом сообщает The Independent.
Речь идет как минимум о 3 млн страниц документов из архива дела Эпштейна, которые минюст обнародовал с опозданием более чем на месяц после установленного конгрессом срока. В материалах содержится расширенная переписка Эпштейна с рядом известных лиц, включая американского предпринимателя Илона Маска и представителя британской королевской семьи Эндрю Маунтбеттена-Виндзора.
При этом заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш заявила, что в опубликованных материалах нет новых доказательств противоправных действий Трампа. Она подчеркнула, что минюст действовал в рамках закона и не предпринимал попыток скрыть информацию.
В минюсте отдельно указали, что упоминание имен в документах Эпштейна не означает обвинений в правонарушениях, участия в его преступлениях или осведомленности о них. Сам Трамп ранее отрицал какие-либо противоправные действия и никогда не обвинялся по делам, связанным с Эпштейном.
После публикации архива ведомство ввело возрастное ограничение на доступ к материалам: пользователи должны подтвердить, что им исполнилось 18 лет. В минюсте пояснили, что часть документов содержит порнографический контент.
27 декабря 2025 г. Трамп призвал минюст США опубликовать материалы по делу Эпштейна и предать огласке имена демократов, которые, по его утверждению, сотрудничали с ним.
22 декабря минюст США заявил, что не станет скрывать данные известных лиц при публикации документов и фотографий по делу Эпштейна. Имена предполагаемых жертв не разглашались, так как они подали соответствующие заявления в министерство юстиции. На тот момент было опубликовано около 100 000 документов по делу. Ведомство планирует обнародовать еще «сотни тысяч страниц», связанных с делом Эпштейна.