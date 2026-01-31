Маск упоминается в новых материалах по делу Эпштейна

30 января также сообщалось, что имя президента США Дональда Трампа упоминается более 3000 раз в новых материалах по делу Эпштейна. Речь идет как минимум о 3 млн страниц документов из архива дела Эпштейна, которые минюст обнародовал с опозданием более чем на месяц после установленного конгрессом срока.