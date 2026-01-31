Маск упоминается в новых материалах по делу Эпштейна
Американский предприниматель Илон Маск упоминается в новых материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, опубликованных министерством юстиции США. Об этом сообщает The Independent.
Согласно обнародованной переписке, в 2013 г. Маск и Эпштейн обсуждали по электронной почте возможность визита предпринимателя на остров Литл-Сент-Джеймс на Виргинских островах США. В письмах стороны согласовывали возможные даты поездки в январе, при этом Эпштейн предлагал лично забрать Маска на остров.
Из документов также следует, что исполнительный помощник Эпштейна Лесли Грофф уточняла, требуется ли подготовка к возможному визиту Маска. При этом в материалах не содержится информации о том, состоялась ли поездка в итоге.
Минюст США подчеркивает, что упоминание имени в материалах дела не означает обвинений в правонарушениях или участия в преступной деятельности. Маск ранее неоднократно опровергал связь с Эпштейном.
30 января также сообщалось, что имя президента США Дональда Трампа упоминается более 3000 раз в новых материалах по делу Эпштейна. Речь идет как минимум о 3 млн страниц документов из архива дела Эпштейна, которые минюст обнародовал с опозданием более чем на месяц после установленного конгрессом срока.