«Я признал себя виновным в журналистике»: как прославился Джулиан Ассанж

Ассанж продолжал работать как обычно и даже выступал перед публикой с балкона посольства, который был расположен так низко, что британские полицейские буквально могли дотронуться до него. Но со временем посольство перестало быть тихой гаванью. Так, в 2016 и 2018 гг. эквадорцы временно лишали Ассанжа доступа в интернет и права принимать гостей. Дело в том, что у них была договоренность: взамен на убежище хакер не станет публично вмешиваться во внутренние дела других стран. Но сначала он выступил против кандидата в президенты Хиллари Клинтон (WikiLeaks выложил документы, утекшие из ее штаба), а потом высказался по делу Скрипалей. В мае 2017 г. он обвинил Мадрид в репрессиях против Каталонии. В тот раз его не стали лишать интернета, но президент Эквадора Ленин Морено лично сделал Ассанжу замечание.