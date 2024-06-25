Джулиан Ассанж на свободе

В 2010 г. Ассанж стал фигурантом расследования, начатого США, по подозрению в нарушении американского Закона о шпионаже 1917 г. В том же году уже шведский суд выдвинул против него обвинения в сексуальных домогательствах по заявлению двух девушек и вынес решение о его задержании. Спасаясь от возможной экстрадиции, он уехал в Великобританию, проигнорировав предписание не покидать территорию Швеции. В Лондоне он был снова задержан, но через некоторое время выпущен на свободу под залог на время рассмотрения запроса об экстрадиции.