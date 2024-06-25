Джулиан Ассанж на свободе

Джулиан Ассанж на свободеДля этого он пошел на сделку с американским минюстом
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж освобожден из-под стражи. Об этом 25 июня по мск сообщили на странице этой организации в X (бывший Twitter). «Утром 24 июня он покинул тюрьму строгого режима Белмарш, проведя там 1901 день. Высокий суд Лондона выпустил его под залог, и во второй половине дня он был освобожден в аэропорту Станстед, где сел на самолет и вылетел из Великобритании», – сказано в сообщении.
Для этого Ассанжу пришлось заключить сделку с минюстом США. По данным газеты The Hill, в обмен на освобождение он согласился признать вину по одному из пунктов обвинения – в получении и публикации секретных военных и дипломатических документов в период с 2009 по 2011 гг.
Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз поприветствовал новость о сделке Ассанжа с минюстом США. «Нет никакого смысла в его пребывании под стражей, и мы хотим, чтобы его привезли домой, в Австралию», – сказал премьера во время заседания австралийского парламента. Негативно на новость об освобождении Ассанжа из британской тюрьмы отреагировал бывший вице-президент США Майк Пенс (2017-2021 гг.). Он заявил, что Ассанж «подверг опасности жизни» американских солдат и что расследование должно было проходить по всей строгости закона. «Сделка администрации Байдена с Ассанжем – судебная ошибка, которая оскверняет службу и жертвы женщин и мужчин наших вооруженных сил и их семей», – написал Пенс на своей странице в X.
При этом супруга Ассанжа Стелла сообщила, что муж будет окончательно отпущен на свободу только после официального закрепления сделки судебным решением в ходе слушания на острове Сайпан в Тихом океане (юрисдикция США). Заседание суда состоится 26 июня. Ожидается, что Ассанжа приговорят к 62 месяцам заключения, которые он уже отбыл в британской тюрьме.
Ассанжу вряд ли нужно беспокоиться о решении суда, говорит юрист Дмитрий Аграновский. Эксперт привел несколько причин, по которым сворачивание сделки или отказ от нее являются крайне маловероятными.
Во-первых, соглашение между сторонами готовилось несколько месяцев и многие детали были уже оговорены. Во-вторых, если бы были сомнения в готовности суда отпустить Ассанжа, то его в первую очередь не выпустили бы из Великобритании. В-третьих, в год выборов администрации Байдена меньше всего нужен скандал с «откатом» решения по Ассанжу, полагает Аграновский.
Сделка с министерством юстиции США до оглашения ему официального приговора может быть аннулирована, считает член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. Есть вероятность, что, прибыв в Австралию, Ассанж подпишет документ о сделке со следствием, в котором будут прописаны условия, при которых он получит тот или иной срок заключения, который предлагает прокуратура, но суд может распорядиться по-другому.
«Это означает, что в случае, если с момента подписания этого документа до момента вынесения ему окончательного приговора что-то случится, условно, например, он будет с кем-то переписываться и выразит свое несогласие с признанием вины, то в таком случае сделка будет аннулирована, и он получит еще и отягчающие обстоятельства», – пояснила Бутина, добавив, что Ассанж таким образом окажется в «юридических заложниках».
Сделка с минюстом США, по сути, для Ассанжа будет признанием частичным вины, и того, «что он ничего плохого не имел в виду, а желал только хорошее для Соединенных Штатов». «Он будет обязан, скорее всего, вписать туда так называемых соучастников – в случае, когда человек остается в сговоре виновен сам с собой, <…> такие ситуации возможны», – пояснила она.
Сегодняшние события, считает Бутина, нельзя назвать окончательным освобождением до тех пор, пока ему не будет назначен срок заключения и этот срок заключения он не отбудет. «Да, ему могут дать так называемый "таймсерф", то есть зачесть то время, которое он уже находился в заключении, в случае наличия соответствующего договора между Великобританией и Соединенными Штатами. Но каждый случай, напомню, рассматривается отдельно», – пояснила депутат.
В 2010 г. Ассанж стал фигурантом расследования, начатого США, по подозрению в нарушении американского Закона о шпионаже 1917 г. В том же году уже шведский суд выдвинул против него обвинения в сексуальных домогательствах по заявлению двух девушек и вынес решение о его задержании. Спасаясь от возможной экстрадиции, он уехал в Великобританию, проигнорировав предписание не покидать территорию Швеции. В Лондоне он был снова задержан, но через некоторое время выпущен на свободу под залог на время рассмотрения запроса об экстрадиции.
После того, как в 2011 г. суд Великобритании принял решение экстрадировать его в Швецию, он решил укрыться в посольстве Эквадора, где находился с 2012 по 2019 гг. Но в апреле 2019 г. тогдашние эквадорские власти в лице бывшего президента Ленина Морено (2017-2021 гг.) отказали Ассанжу в праве на убежище. Его задержали и отправили в тюрьму Белмарш.
Всего Ассанжу было предъявлено 18 уголовных обвинений и в общей сложности ему грозило до 175 лет тюремного заключения.