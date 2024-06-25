Самолет с Ассанжем сделал остановку в Бангкоке
Самолет с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем прибыл в Бангкок. Видеозапись посадки воздушного суда опубликована на YouTube-канале AFP.
«Самолет, на борту которого, предположительно, находился основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, прибыл в Бангкок», – говорится в сообщении.
Со ссылкой на неназванного тайского чиновника агентство сообщило, что в Бангкоке самолет приземлился для дозаправки. После этого Ассанж будет доставлен на Северные Марианские Острова в Тихом океане (США).
«Как ожидается, он [самолет] дозаправится и пополнит запасы воды, а затем улетит в 21:00 (17:00 мск) на остров Сайпан», – сказал AFP источник (цитата по «РИА Новости»).
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что хочет, чтобы Ассанжа вернули домой в Австралию как можно скорее.
«Независимо от мнений людей о мистере Ассанже и его деятельности, дело затянулось слишком надолго», – заявил Альбанезе в парламенте страны (цитата по Reuters).
24 июня Ассанж покинул тюрьму Белмарш в Великобритании. Высокий суд Лондона выпустил его под залог. Основатель WikiLeaks заключил сделку с минюстом США: по данным The Washington Post, он согласился признать вину в получении и публикации секретных военных и дипломатических документов с 2009 по 2011 г. Было отмечено, что Ассанж вернется в Австралию, где его ждут жена Стелла и дети.
26 июня суд на Северных Марианских островах вынесет решение по делу Ассанжа. Ожидается, что его приговорят к 62 месяцам заключения, которые он уже отбыл в британской тюрьме.
52-летний Ассанж находился в лондонской тюрьме с апреля 2019 г. Ему были предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым в общей сложности предусмотрено до 175 лет тюрьмы. Они связаны с публикацией WikiLeaks десятков тысяч секретных документов правительства США.