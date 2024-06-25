Самолет с Ассанжем сделал остановку в Бангкоке

24 июня Ассанж покинул тюрьму Белмарш в Великобритании. Высокий суд Лондона выпустил его под залог. Основатель WikiLeaks заключил сделку с минюстом США: по данным The Washington Post, он согласился признать вину в получении и публикации секретных военных и дипломатических документов с 2009 по 2011 г. Было отмечено, что Ассанж вернется в Австралию, где его ждут жена Стелла и дети.