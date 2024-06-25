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Самолет с Ассанжем сделал остановку в Бангкоке

Ведомости

Самолет с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем прибыл в Бангкок. Видеозапись посадки воздушного суда опубликована на YouTube-канале AFP.

«Самолет, на борту которого, предположительно, находился основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, прибыл в Бангкок», – говорится в сообщении.

Со ссылкой на неназванного тайского чиновника агентство сообщило, что в Бангкоке самолет приземлился для дозаправки. После этого Ассанж будет доставлен на Северные Марианские Острова в Тихом океане (США).

«Как ожидается, он [самолет] дозаправится и пополнит запасы воды, а затем улетит в 21:00 (17:00 мск) на остров Сайпан», – сказал AFP источник (цитата по «РИА Новости»).

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что хочет, чтобы Ассанжа вернули домой в Австралию как можно скорее.

«Независимо от мнений людей о мистере Ассанже и его деятельности, дело затянулось слишком надолго», – заявил Альбанезе в парламенте страны (цитата по Reuters).

24 июня Ассанж покинул тюрьму Белмарш в Великобритании. Высокий суд Лондона выпустил его под залог. Основатель WikiLeaks заключил сделку с минюстом США: по данным The Washington Post, он согласился признать вину в получении и публикации секретных военных и дипломатических документов с 2009 по 2011 г. Было отмечено, что Ассанж вернется в Австралию, где его ждут жена Стелла и дети.

26 июня суд на Северных Марианских островах вынесет решение по делу Ассанжа. Ожидается, что его приговорят к 62 месяцам заключения, которые он уже отбыл в британской тюрьме.

52-летний Ассанж находился в лондонской тюрьме с апреля 2019 г. Ему были предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым в общей сложности предусмотрено до 175 лет тюрьмы. Они связаны с публикацией WikiLeaks десятков тысяч секретных документов правительства США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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