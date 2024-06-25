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WikiLeaks сообщила об освобождении Ассанжа из тюрьмы

Он согласился признать вину по одному из пунктов обвинения
Ведомости

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж освобожден из тюрьмы. Об этом сообщается на странице организации в X. 

«Утром 24 июня он покинул тюрьму строгого режима Белмарш, проведя там 1901 день. Высокий суд Лондона выпустил его под залог, и во второй половине дня он был освобожден в аэропорту Станстед, где сел на самолет и вылетел из Великобритании», – сказано в сообщении.

Уточняется, что Ассанж заключил сделку с минюстом США. WikiLeaks подробностей не приводит, но, по информации The Washington Post, он согласился признать вину по одному из пунктов обвинения – в получении и публикации секретных военных и дипломатических документов с 2009 по 2011 гг. Сделка еще не завершена официально.

Ассанж вернется в Австралию, где вскоре воссоединится со своей женой Стеллой и детьми, добавили в WikiLeaks.

26 июня решение по делу Ассанжа вынесет суд на Северных Марианских островах. Ожидается, что его приговорят к 62 месяцам заключения, которые он уже отбыл в британской тюрьме. 

Ассанж находился за решеткой в Великобритании с 2019 г. Ему предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы. Они связаны с публикацией WikiLeaks десятков тысяч секретных документов правительства США, в том числе дипломатической переписки и информации о преступлениях американской армии в третьих странах.

Власти США пытались добиться экстрадиции Ассанжа с момента его задержания. 10 апреля президент США Джо Байден заявил, что его администрация рассматривает вопрос о прекращении преследования в отношении основателя WikiLeaks. 20 марта минюст США сообщил, что рассматривает возможность разрешить Ассанжу признать себя виновным в ненадлежащем обращении с секретной информацией, чтобы заключить сделку.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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