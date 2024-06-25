WikiLeaks сообщила об освобождении Ассанжа из тюрьмы

WikiLeaks сообщила об освобождении Ассанжа из тюрьмыОн согласился признать вину по одному из пунктов обвинения
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж освобожден из тюрьмы. Об этом сообщается на странице организации в X.
«Утром 24 июня он покинул тюрьму строгого режима Белмарш, проведя там 1901 день. Высокий суд Лондона выпустил его под залог, и во второй половине дня он был освобожден в аэропорту Станстед, где сел на самолет и вылетел из Великобритании», – сказано в сообщении.
Уточняется, что Ассанж заключил сделку с минюстом США. WikiLeaks подробностей не приводит, но, по информации The Washington Post, он согласился признать вину по одному из пунктов обвинения – в получении и публикации секретных военных и дипломатических документов с 2009 по 2011 гг. Сделка еще не завершена официально.
Ассанж вернется в Австралию, где вскоре воссоединится со своей женой Стеллой и детьми, добавили в WikiLeaks.
26 июня решение по делу Ассанжа вынесет суд на Северных Марианских островах. Ожидается, что его приговорят к 62 месяцам заключения, которые он уже отбыл в британской тюрьме.
Ассанж находился за решеткой в Великобритании с 2019 г. Ему предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы. Они связаны с публикацией WikiLeaks десятков тысяч секретных документов правительства США, в том числе дипломатической переписки и информации о преступлениях американской армии в третьих странах.
Власти США пытались добиться экстрадиции Ассанжа с момента его задержания. 10 апреля президент США Джо Байден заявил, что его администрация рассматривает вопрос о прекращении преследования в отношении основателя WikiLeaks. 20 марта минюст США сообщил, что рассматривает возможность разрешить Ассанжу признать себя виновным в ненадлежащем обращении с секретной информацией, чтобы заключить сделку.