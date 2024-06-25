WikiLeaks сообщила об освобождении Ассанжа из тюрьмы

Ассанж находился за решеткой в Великобритании с 2019 г. Ему предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы. Они связаны с публикацией WikiLeaks десятков тысяч секретных документов правительства США, в том числе дипломатической переписки и информации о преступлениях американской армии в третьих странах.