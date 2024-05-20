Суд в Лондоне рассмотрит апелляцию Ассанжа об экстрадиции в США

Данное решение суда Лондона было вполне ожидаемым, учитывая сложность и неоднозначность дела Ассанжа, и соответствует декларируемым в Великобритании принципам правосудия, говорит директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева. Очевиден имиджевый эффект: подтверждена важность для британского правосудия обеспечения справедливого судебного разбирательства и защиты прав человека, особенно в случаях, когда речь идет о потенциальной экстрадиции в страну, где обвиняемому грозит суровое наказание. И с правовой точки зрения можно сказать, что британская судебная система стремится предоставить обвиняемым все возможности для защиты своих прав. Что касается дальнейшего развития судебного процесса, то можно предположить, что Ассанж и его защита будут активно использовать предоставленную возможность для подачи апелляции, что может как минимум существенно затянуть процесс экстрадиции, говорит Яковлева. Но при этом полностью исключать политического вмешательства, учитывая высокую значимость дела Ассанжа на международной арене, нельзя, считает она.