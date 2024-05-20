Суд в Лондоне рассмотрит апелляцию Ассанжа об экстрадиции в США

Суд в Лондоне рассмотрит апелляцию Ассанжа об экстрадиции в СШАГарантии Штатов по делу основателя WikiLeaks признаны неудовлетворительными
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сможет обжаловать решение о его экстрадиции в США. Соответствующее решение принял Высокий суд Лондона, сообщает Reuters.
Отмечается, что суд признал гарантии США по делу Ассанжа неудовлетворительными и журналист «получит полное апелляционное слушание».
26 марта Высокий суд Лондона разрешил Ассанжу продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США. Новое слушание назначили на 20 мая. Тогда сообщалось, что заседание состоится в том случае, если США не предоставят «удовлетворительных гарантий» того, сможет ли Ассанж ссылаться на первую поправку к Конституции США. Суд также потребовал предоставить гарантии того, что основатель WikiLeaks не будет приговорен к смертной казни.
Решение лондонского суда еще раз подчеркивает непредвзятость британского правосудия, говорит профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин. Теперь Ассанж может более позитивно смотреть на свое будущее, так как у его защиты будет реальный шанс приложить усилия, чтобы все-таки избежать экстрадиции журналиста в США. Великобритания связана международными обязательствами по Европейской конвенции прав и основных свобод человека, которая одним из протоколов предусматривает отказ от смертной казни, добавляет эксперт. И обычно суд не принимает решения о выдаче, если обвиняемому грозит более суровое наказание в государстве, откуда поступил запрос, нежели в местной юрисдикции. Механизмы правовой системы Британии минимизируют возможность политического давления на нее, тем более извне, даже если речь идет о таком союзнике, как США, заключает Лабин.
Несмотря на политическую значимость дела, вердикт Высокого суда Лондона стоит считать сугубо юридическим вопросом, соглашается старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Алешин. При этом политики могут интерпретировать его в выгодном для себя ключе, в особенности накануне предстоящих выборов в обеих странах (парламентских в Британии, президента и конгресса в США. — «Ведомости»). Но вряд ли ситуация с Ассанжем может стать предметом торга, так как этот вопрос не находится в компетенции исполнительной власти, заключает эксперт.
Данное решение суда Лондона было вполне ожидаемым, учитывая сложность и неоднозначность дела Ассанжа, и соответствует декларируемым в Великобритании принципам правосудия, говорит директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева. Очевиден имиджевый эффект: подтверждена важность для британского правосудия обеспечения справедливого судебного разбирательства и защиты прав человека, особенно в случаях, когда речь идет о потенциальной экстрадиции в страну, где обвиняемому грозит суровое наказание. И с правовой точки зрения можно сказать, что британская судебная система стремится предоставить обвиняемым все возможности для защиты своих прав. Что касается дальнейшего развития судебного процесса, то можно предположить, что Ассанж и его защита будут активно использовать предоставленную возможность для подачи апелляции, что может как минимум существенно затянуть процесс экстрадиции, говорит Яковлева. Но при этом полностью исключать политического вмешательства, учитывая высокую значимость дела Ассанжа на международной арене, нельзя, считает она.
10 апреля президент США Джо Байден заявил, что его администрация рассматривает вопрос о прекращении преследования в отношении Ассанжа. По данным The Washington Times, в последние месяцы Австралия усилила давление на Вашингтон и Лондон с целью возвращения австралийского гражданина на родину.
20 марта газета The Wall Street Journal писала, что министерство юстиции США рассматривает вопрос предоставления Ассанжу возможности признать себя виновным в ненадлежащем обращении с секретной информацией по смягченному обвинению без экстрадиции из Великобритании. Кроме того, уже отбытые пять лет заключения будут зачтены при вынесении приговора судом в США. Утверждалось, что в последние месяцы представители минюста и адвокаты Ассанжа проводят предварительные переговоры о том, как может выглядеть сделка о признании вины, но они «находятся в подвешенном состоянии», а адвокаты не видят у минюста США желания идти навстречу по вопросу экстрадиции.
Власти США пытаются добиться выдачи основателя WikiLeaks с момента его задержания в 2019 г. Ассанжу предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы. Они связаны с публикацией WikiLeaks десятков тысяч секретных документов правительства США, в том числе дипломатической переписки и информации о преступлениях американской армии в третьих странах.
52-летний Ассанж с апреля 2019 г. содержится в тюрьме Белмарш в Лондоне, куда его отправили из-за неявки в суд в 2012 г. Тогда против Ассанжа выдвинули в Швеции обвинения в сексуальном насилии, которые он назвал заказными. Позднее дело было закрыто. Ассанжа при этом все равно задержали в Великобритании, но отпустили под залог. Властям Великобритании предстояло решить вопрос о его экстрадиции, однако Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где получил политическое убежище. Он смог прожить в посольстве несколько лет, но затем эквадорские власти решили сдать его британской полиции.